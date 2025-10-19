Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, partisinin görevlendirmesiyle Almanya’nın Frankfurt kentindeki CHP ofisinin açılışına katıldı. Açılış, Türkiye ve Almanya’nın farklı şehirlerinden gelen partililerin yoğun katılımıyla coşkulu geçti. Başkan Sengel, burada yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma mesajları verdi, tutuklu belediye başkanlarına destek mesajı iletti.

Başkan Sengel, CHP’nin ve Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “2019’dan itibaren esmeye başlayan değişim rüzgârı, 2024 Mart seçimleriyle Türkiye’de bambaşka bir hâl aldı. Bu rüzgâr İstanbul’dan, Ankara’dan başladı ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yayıldı. Bugün gururla görüyorum ki, o seslenişimiz Almanya’ya, Frankfurt’a kadar ulaştı” dedi.

Sengel, tutuklu belediye başkanlarına da selam göndererek, “Her biri büyük bir mücadelenin içinde. Biz dışarıda seslerini yükseltmeye çalışırken, onlar içeride hâlâ çalışıyor. Özellikle Buca Kırıklar Cezaevi’nde bulunan Mehmet Murat Çalık yaşam hakkı için mücadele ediyor; sağlığıyla tehdit ediliyor. Bu dönemde geçmişin hezimetlerine değil, geleceğin tomurcuklarına bakmak zorundayız. Birbirimizin yanında durmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel, gençlerin ve kadınların siyasetteki yükselişine vurgu yaparak, “Gençler, ‘Biz baskıya gelemeyiz’ demeyi öğrendi ve bunu yüksek sesle söylüyorlar. Hepimize direnmeyi, ayakta kalmayı ve umudu kaybetmemeyi öğrettiler. Her birinin yüreklerinden öpüyorum” dedi.

Sengel konuşmasını, birlik mesajıyla tamamladı: “Vazgeçmeyeceğimiz şey bir arada durmaktır. Hedefimiz belli, iktidara ulaşmak. Ülkeyi yeniden Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘fabrika ayarlarına’ döndürecek adımları atacağız. Hep el ele, inançla ve CHP Genel Başkanımızın net duruşuyla ilerleyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”