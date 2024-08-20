Başkan Sengel, Kazandığı Tazminatı Sma'lı Çocuklar Için Bağışladı

2020 yılında hakkında yapılan yalan haber nedeniyle dava açan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, bu davadan elde ettiği tazminatı, söz verdiği gibi SMA hastası çocukların tedavisi için bağışladı.

Asılsız haberlere karşı hukuki zafer

2020 yılında, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e yönelik asılsız iddialarda bulunan gazeteci İ.A., Başkan Sengel’in kuzeni Cevher Karahan hakkında kişilik haklarına saldırarak haber yapmıştı. Bu haberin ardından Başkan Sengel, gazeteciye karşı tazminat davası açtı. Dava 4 yıl süren hukuki bir mücadelenin ardından sonuçlandı ve Filiz Ceritoğlu Sengel, kazandığı tazminatı yasal yollarla elde etti.

Tazminat, SMA hastası çocuklara umut oldu

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, kazandığı 9500 TL tazminatı Türkiye SMA Vakfı’na bağışladı. Sengel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bir hukukçu olarak adaletin yerini bulması bu konuda önemli, diğer yandan da SMA hastası çocuklarımıza umut olmak bizlerin görevi. Kazandığımız tazminatın tamamını tedavi bekleyen çocuklarımıza bağışlayarak bir nebze de olsa bu görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Sosyal medyadan teşekkür

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, tazminatın SMA hastası çocuklara bağışlandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Türkiye SMA Vakfı, Başkan Sengel’e bu anlamlı bağış için teşekkürlerini iletti. Başkan Sengel, 2020 yılında davayı kazandığı dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dava sonucunda elde edeceğim maddi bedeli SMA hastası çocuklarımıza bağışlayacağım" diye aktardı.