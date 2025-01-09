Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meme kanseri farkındalığı oluşturmak ve kadınların sağlık kontrollerini düzenli yapmaları gerektiğine dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinliğe katıldı.

Sağlık tırında ücretsiz mamografi ve bilgilendirme

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meme kanseri farkındalığı oluşturmak ve kadınların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulamak amacıyla İstasyon Meydanı’na gelen gezici sağlık tırını ziyaret etti.

Gezici sağlık tırında bilgilendirme ve tarama

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” mottosuyla düzenlenen etkinlikte, kadınlar, alanında uzman sağlık çalışanları tarafından meme kanseri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, kadınlar mamografi cihazıyla tarama yaptırma fırsatı buldu.

Başkan Sengel: “Sağlıklı kadınlar, sağlıklı yarınlar”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yepyeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde büyük temennimiz önce sağlık. O yüzden şu anda mamografinin yapıldığı ve kadınlar için çok kıymetli olan meme kanseriyle mücadeleye ilişkin olarak “Sağlığını Yarına Bırakma” tırımızın önündeyiz” diyerek, sağlıklı bir geleceğin temelinin kadınların sağlık kontrollerini düzenli yaptırmalarına bağlı olduğunu vurguladı.