Efes Selçuk Belediyesi, dayanışma çağrısında bulunarak projeye destek olmak isteyen vatandaşların “Efes Selçuk Proje Yönetimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi” adına açılan hesap numarası üzerinden katkıda bulunabileceklerini duyurdu. Vatandaşlar, “Yemek hizmet bedeli” açıklamasıyla yapacakları bağışlarla öğrencilere destek olabilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçen proje, ekonomik koşullar nedeniyle öğle yemeğine ulaşmakta zorlanan öğrencilere destek olmayı hedefliyor. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri’nde bu yıl öğle yemeği 20 TL olarak belirlendi. Öğrenciler böylece sağlıklı, uygun fiyatlı öğle yemeğine okul önlerinde ulaşabiliyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının sonunda verdiği sözü tutarak, yeni otobüsü Zafer Mahallesi’ndeki okulun önünde öğrencilerin hizmetine sundu. Başkan Sengel, öğrencilerle bir araya gelerek, “Geçen yıl ‘Üçüncüsünü açacağız’ demiştik. Sözümüzü tuttuk. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüz Fatma Günay Ortaokulu’nun önünde hizmet vermeye başladı” dedi.

Geçtiğimiz yıl Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde hizmete giren otobüslerin ardından, üçüncüsü bu yıl Fatma Günay Ortaokulu yakınında öğrencilerle buluştu.

