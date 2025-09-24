Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, kurulan komisyonla birlikte müteahhitlerle yapılan görüşmelerde sürecin tıkanma nedenlerini masaya yatırdıklarını söyledi.

“Komisyon tüm paydaşlarla çalışıyor”

Başkan Sengel, mağduriyetlerin çözümü için geniş katılımlı bir komisyon oluşturulduğunu hatırlatarak, “Komisyonda hak sahibi vatandaşlarımız, İmar Müdürlüğü, Kent Konseyi’ndeki mühendisler ve şehir plancıları, Zafer Mahallesi muhtarı, Esnaf Odası, Şoförler Odası gibi sürece doğrudan etki edecek tüm paydaşlar yer alıyor. Bu komisyon, hem hak sahipleriyle hem de yüklenici firmalarla görüşmeler yaparak uzun süredir aktif şekilde çalışıyor” dedi.

“Süreç eksik ve usulsüz başlatıldı”

TOKİ sürecinin 2008 yılında başladığını, ancak 2016’da Bakanlık tarafından iptal edildiğini hatırlatan Sengel, 2020’de yeniden ihale edilen projenin hatalı planlama nedeniyle ilerleyemediğini vurguladı. “İnşaatların başlaması gereken 2020’de, imar planlarında 18. madde uygulaması yapılmadığı için kazma dahi vurulamadı. Bu eksiklikler 2021’e kadar sürdü ve süreci en başından kilitledi” ifadelerini kullandı.

“Ruhsat engeli belediyeden kaynaklanmıyor”

Ruhsat sürecinde belediyeye yönelik haksız eleştiriler yapıldığını söyleyen Başkan Sengel, “İnşaat ruhsatının alınabilmesi için gerekli planlamayı yapan kurum Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’dür. Ancak onlar da planlardaki eksiklikler ve mahkeme kararları nedeniyle ruhsat vermedi. Dolayısıyla belediyenin ruhsat engeli yarattığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Projede yer alan 1384 konutun tamamlanmasıyla Zafer Mahallesi’nin ciddi bir nüfus artışı yaşayacağını belirten Sengel, bu durumun ulaşım, altyapı, eğitim ve sosyal donatılar açısından yeni ihtiyaçlar doğuracağını ifade etti.

Tüm bu sorunların çözümü için kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Sengel, “TOKİ mağdurlarının yanında durmaya devam edeceğiz. Komisyonla birlikte sürecin takipçisi olarak, vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için çalışıyoruz. Bizim rolümüz, halkımızın kolaylaştırıcısı olmak ve çözüm sürecini şeffaf biçimde yürütmek” diye konuştu.