İzmir’in Selçuk ilçesinin Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2021 yılında kamuya açık alanlara izinsiz olarak asılan “Love Erdoğan” yazılı afişleri toplattığı gerekçesiyle hakkında açılan davadan beraat etti. Beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak verildi.

Afişler yerine “Tek Sevdamız Atatürk” pankartı asıldı

Sengel, söz konusu afişlerin ABD'de yayımlanan “Stop Erdoğan” kampanyasına karşılık olarak AKP Selçuk İlçe Başkanlığı tarafından izinsiz biçimde asıldığını ifade etti. Belediye olarak yapılan tüm uyarılara rağmen afişlerin kaldırılmaması üzerine müdahalede bulunduklarını belirtti. Afişlerin kaldırılmasının ardından belediye tarafından “Tek Sevdamız Atatürk” yazılı pankart yerleştirildi.

Yerel mahkeme ceza vermişti, istinaf beraat kararı verdi

O dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası yerel mahkeme tarafından ceza verilen Sengel, karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi, belediyenin işleminde hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve kesin beraat kararı verdi.

“Hukuksuzluğa karşı dimdik durmaya devam edeceğim”

Kararın ardından açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu ülkede hukuku, hakkı ve adaleti koruyan hâkimler var. Adaletin yerini bulması, özellikle böylesi zor zamanlarda, insana umut ve güç veriyor” dedi.

Sengel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2021 yılında, yasalara aykırı şekilde izin almadan yerleştirilen “Love Erdoğan” afişleri tüm uyarılarımıza rağmen kaldırılmamış, AKP İlçe Başkanlığı kanunsuz bu uygulamaya devam etmiştir. Talimatım üzerine bu hukuksuz duruma müdahale edilmiş ve afişler toplanmıştır. Ancak bu hukuka aykırı duruma karşı durduğum için hakkımda dava açılmış ve yerel mahkeme tarafından ceza verilmiştir. Mevzuatın ve gerekçemizin açık olmasına rağmen verilen bu karara itiraz ettim. İstinaf Mahkemesi, savunmamı haklı bularak yerel mahkemenin kararını kaldırdı, hukuka uygunluk atfı yaptı ve kesin olmak üzere beraat kararı verdi. Bu süreçte bir kez daha gördüm ki, bu ülkede hukuku, hakkı ve adaleti koruyan hakimler var. Adaletin yerini bulması, özellikle böylesi zor zamanlarda, insana umut ve güç veriyor. Bir kez daha altını çizmek isterim ki; Efes Selçuk halkının hakkını her platformda savunmaya, hukuksuzluğa karşı dimdik durmaya devam edeceğim. Adalet varsa umut da var.”