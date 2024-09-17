Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilere olan minnet ve vefa duygularını dile getirdi. Gazilerin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

"Gazilerimize teşekkürü bir borç biliriz"

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, vatanın bağımsızlığı ve birliği için hayatlarını riske atan gazilere teşekkürlerini sundu. Mesajında, “Vatanımızı bizlere kazandıranlar, bu toprakları vatan yapanlar, şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Gazilerimize teşekkürü borç biliriz” diyerek, bu önemli günün anlam ve önemini vurguladı.

"Gazilerimizin yanındayım"

Başkan Doğan, gazilerin fedakârlıklarına dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Gazi ve Mareşal unvanı verilişinin yıldönümünü anmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Doğan, “Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için kendilerinden vazgeçen gazilerin her zaman yanındayım” dedi.

Gaziler Günü’nün önemi

Başkan Şeniz Doğan, Gaziler Günü’nün, milletimizin şehit ve gazilere olan vefa borcunu hatırlattığı önemli bir gün olduğunu ifade etti. “Bugün bize, şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunmak için bir fırsat veriyor” diyerek, bu anlamlı günün önemine dikkat çekti.