Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, bu özel günün dostluğu, kardeşlik ve dayanışmanın güçleneceği bir olayın olması diledi.

Başkan Doğan, mesajında ​​şu ifadelere yer verdi:

“Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, refah ve birlik duygularımızın daha da öne çıktığı, manevi dünyada önemli bir yeri bulunan Regaip Kandili kutsal, önemli ve özel bir gecedir. Bir kez daha Regaip Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu anlamlı günde bizlerin de sevgi ve gönül rahatlığı ortamının birleşmesine, kardeşlik ve birliğin güçlenmesine gayret göstermeliyiz.

Bu kutsal gecede yapılacak tüm duaların kabul edilmesini temenni ederim. Bu duygu ve düşünceleri ile tüm İslam âleminin, Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerinin Regaip Kandili'ni kutluyor, barış, huzur, sağlık, mutlu ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum.”