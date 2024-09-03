Başkan Serkan Koyuncu Emirdağ Için Büyük Bir Kazanım

Hayırsever iş insanı Özcan Halaç'ın katkılarıyla hayata geçirilen bu proje, 100 çocuk kapasiteli modern bir tesis olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı hizmet verecek. Başkan Koyuncu, bu önemli projenin Emirdağ ve çevresi için büyük bir kazanım olacağını belirtti.

İnşaat sahasında yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde inceleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yetkililerden projenin ilerleyişi hakkında bilgiler aldı. Sevgi Evleri'nin, çocukların sıcak bir yuva bulacakları güvenli ve modern bir ortam olacağını vurgulayan Koyuncu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi bir yaşam sunmak için bu önemli adımı atıyoruz. Hayırsever vatandaşımız Özcan Halaç’ın desteğiyle, çocuklarımızın geleceğine önemli bir yatırım yapıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a ve hayırseverimiz Özcan Halaç’a tüm Emirdağ halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal hizmet altyapısı güçleniyor

Başkan Koyuncu, Sevgi Evleri'nin sadece barınma ihtiyacını karşılamayacağını, aynı zamanda çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli etkinlikler ve eğitim programlarıyla da destekleneceğini ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Emirdağ’ın sosyal hizmet altyapısının güçleneceğini ve ilçenin bu alanda öncü bir konuma geleceğini vurguladı.