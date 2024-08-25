Amasya'da yaklaşık 20 gündür süregelen su sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığını belirten Başkan Turgay Sevindi, gece yarıları su kesintilerine başvurduklarını açıkladı. Sevindi, “Şehrimizde sürekli olarak suyu verdiğimizde, herhangi bir kesinti yapmadığımızda 10 günlük suyumuz var. Ancak bütün her şey kontrolümüz altında. Siz hemşehrilerimiz suyumuzu tasarruflu olarak kullanmaya devam ettiği sürece herhangi bir problemimiz yok” dedi.

Kaçak su kullanımıyla mücadele

Başkan Sevindi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, su kesintileriyle sorunu çözmeye çalıştıklarını ve kaçak su kullanımıyla mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı. “Şehrimizin belli başlı noktalarında kaçak olarak su kullananları tespit etmeye devam ediyoruz. Tespit ettiklerimizi de Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edeceğiz. Tüm hemşerilerimizi suyumuzu, en değerlimizi tasarruflu kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.