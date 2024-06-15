Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yayınladığı mesaj ile başta hemşehrileri olmak üzere tüm İslam Alemi’nin Kurban bayramını kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda: “Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların arttığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’na ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, komşularımızla, yaşça büyüklerimizle, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak ve paylaşmak; kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta terör devleti İsrail’in Filistin’deki soykırımının bir an önce son bulmasını, Filistin halkının huzura ermesini dileyerek, Kurban Bayramı’nın Gölcükümüze, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa bereket ve huzur getirmesini, kestiğimiz kurbanlarımızın ve ibadetlerimizin ind-i İlahi’de kabul olmasını Cenab-ı Rabbil Aleminden niyaz ederim.

Değerli hemşerilerimiz başta olmak üzere, Aziz Milletimizin ve İslam Alemi'nin Kuran Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.