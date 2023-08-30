Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın programı nedeniyle CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun katılmadığı programa CHP İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri, partililer katıldı.

Törende konuşan CHP İl Başkan Vekili Özen, "30 Ağustos, destansı bir zaferdir. Mustafa Kemal Atatürk gibi eşsiz bir lidere ve komutana sahip olmanın, ne büyük bir şans ve onur olduğunu, bugün çok daha iyi anlıyoruz. 30 Ağustos, Türk milletinin birlik beraberliğine kastedenlere o gün verilmiş tokat gibi bir cevap ve tarih boyunca toprağımıza göz dikeceklere ibretlik bir derstir. 30 Ağustos Zaferi, eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu ile tüm milletimizin azim ve kararlığının simgesidir. Mustafa Kemal için 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın da ötesinde, 'kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe' aralanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Yokluklar, ihanetler, saltanat ve saray sevdalılarının engellemelerine rağmen, vatanına, milletine, bayrağına ve bağımsızlığına helal getirmemek için, o günün imkansızlıkları içinde pes etmeyerek destansı bir zafer kazananların emanetidir. Bu emanete sahip çıkacak olan bizlerin, yılma, vazgeçme, yelkenleri suya düşürme lüksümüz olamaz. Bu vatanı; cumhuriyetle hesaplaşma, milli bayramları unutturma, doğmalar ve liyakatsiz kadrolarla yönetmeye çalışanlara bırakamayız. 100’üncü yaşını kutlamaya hazırlanan CHP olarak, 30 Ağustos ruhuyla, adalet, liyakat ve hakça paylaşımın hakim kılındığı bir ülke için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vatanı kurtaran, al yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen, cumhuriyeti kuran Ata’mıza ve tüm şehitlere borcumuzu ödemek için, gericiliğe, yandaşlığa, adaletsizliğe, saray özentileri ve hainlere geçit vermeyeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"HAYALETLER DÜZENİNİ DELİP GEÇECEĞİZ"

Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 30 Ağustos'un en büyük miras olduğunu kaydetti. Soyer, "Anadolu’nun kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırdığımız gündür. 30 Ağustos bir çığlıktır. Bir milletin emperyalizme karşı tüm dünyaya örnek olmuş isyanıdır. 30 Ağustos, aynı zamanda bir başlangıçtır. Yeni bir devletin ve bundan sonra bu devlette hüküm sürecek olan demokrasinin müjdecisidir. 101 yıl sonra bugün Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerinin, cepheye kağnılarıyla mermi taşıyan kadınların hangi koşullarda bu mücadeleyi zaferle taçlandırdığını asla unutmamız gerekiyor. Bu zafer, çok namüsait bir mahiyette gerçekleşti. Bugün, o dönemki ağır savaş koşulları olmasa da adalete ve barışa inanarak yaşamanın çok zor olduğu günlerden geçiyoruz. Bu zor koşullar bizim için engel değil, olsa olsa cesaret kaynağıdır. Geçmişten aldığımız ilham ve içimizde asla tükenmeyecek olan umutla, bu hayaletler düzenini delip geçeceğiz. Atalarımız 101 yıl önce bunu başardı. Biz de başaracağız" şeklinde konuştu.



"TERK ETMEK YOK"

Soyer konuşmasının devamında ise "Bizim lugatımızda pes etmek yok, kaçıp gidip terk etmek yok. Bizim için başka vatan yok. Bizim lugatımız Kuvay-i Milliye ruhuyla yazılmıştır. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla tüm cihana duyurulmuştur. Nesiller, isimler, imkanlar koşullar değişebilir ama bu ruh asla değişmez. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz. Bu mücadelenin kilit taşı ise CHP’dir. Bu taş asla yerinden oynatılamaz. Onu korumak ve Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmak için varız. Yılmadan, usanmadan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz, tıpkı 101 yıl önceki atalarımızın taşıdığı ruh ve kararlılıkla... 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.