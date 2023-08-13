İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’de Büyükşehir tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Saha ziyaretinde Başkan Tunç Soyer’e Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Muhtarı Habib Akşahin, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile belediye meclis üyeleri eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Şehit Ahmet Ay Parkı ve Işılay Saygın Parkı’nı gezen Başkan Soyer, Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nda ve mahallede yurttaşlar tarafından yapılması istenen düzenlemeler ilgili Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Muhtarı Habib Akşahin’den bilgi aldı.

Muhtar Akşahin Başkan Soyer’e Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek kitap ve plaket armağan etti.

Neler yapıldı?

Ahmet Ay Parkı’nda basketbol sahaları, park içi yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı zemini, elektrik ve mekanik tesisat yenilendi, kuru havuz yapıldı. Işılay Saygın Parkı’nda ise yürüyüş yolları tartan pist olarak, spor alanı ve oyun alanı kauçuk zemin olarak düzenlendi. Elektrik ve mekanik tesisat da yenilendi. Egekent Tören Alanı’nda ise zemin ve aydınlatma sistemi yenilendi, koşu pisti ve saksılı oturma bankları yapıldı.