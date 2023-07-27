FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, düzenlediği basın toplantısıyla kent gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer, “Kimse enseyi karartmasın İzmir memleketin lokomotifi olmaya devam edecek. Kim ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın İZBB’nin kurumsal kapasitesi, kadroları, finansal kaynakları bütçesiyle dört dörtlüktür. Nerde ne sorun varsa en iyi şekilde çözmeye devam edeceğiz” dedi.

"PEMBE RÜYALAR KABUSA DÖNDÜ"

Türkiye’nin Gabar petrolü, Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile pembe rüyalar gördüğünü ancak bu pembe rüyaların kabusa döndüğünü aktaran Başkan Soyer, “Yüzde 80 yakın akaryakıt zamlarla karşılaştık. Çok ciddi bir ekonomik krizle yüz yüzeyiz. Tablo buyken çok ağır koşullar altına hizmet üretmeye çalışırken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin durumu, 2019’da göreve geldiğimizde 650 milyon euro borç stoku vardı. 550 milyon euroyu indirdik. 4.5 sende borcunu aşağıya indirmişiz. Ama borcumuzu 4 misli artmış gözüküyor, döviz kuru sabit kalmıyor. Ödüyoruz, borcumuz büyüyor. Neden dış borç arayışındayız? Çünkü hazineden aldığımız payla bütçe oluşuyor ve yatırımları bunla yapıyoruz. Fakat hükümetimiz raylı sistem olsun, arıtma tesisleri olsun bunların hiçbirine girmiyor” dedi.

"HÜKÜMETİN İZMİR’DE 1 METRE METRO TÜNELİ YOK"

Halkapınar otogar metrosunun 8 yıl önce Cumhurbaşkanı Yatırım Planı’na alındığını hatırlatan Tunç Soyer, şöyle konuştu: “Hükümetin İzmir’de 1 metre metro tüneli yok. Gidiyoruz, borç buluyoruz, biz yapıyoruz. Buca metrosu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kamu yatırımlarından biri. Narlıdere metrosunda yüzde 95 tamamlamış durumdayız, neredeyse bitti iş. Son kalan 30 milyon euroluk yeri var. Mart ayında para geldi, bize aktarılması lazım, yapmıyorlar. Biz bu işi yapmaya devam edeceğiz, yeni metro hatları yapmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi borcuna sadık, bütün bu yangın ortamında dimdik ayakta olan bir kurumdur. Bütün bu yatırımlarına tereddütsüz devamını getirecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın. Sapa sağlam ayaktayız bütün engellemelere rağmen hizmet vermeye devam ediyoruz.”

‘HARMANDALIYI TERK ETME KARARI VERDİK VE ZAMANLAMA ÇALIŞMASI YAPTIK’

Harmandalı meselesinin çok enteresan olduğunu aktaran Soyer, 2018 yılından önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ödemiş, Urla, Menderes, Bergama ve Çiğli olmak üzere 5 noktada çöp atık bertaraf tesis kurması için mutabakata varıldığını söyledi. Mutabakat sonrası Harmandalı’da biyogaz tesisi açarak elektrik üretildiğini hatırlatan Soyer, “Bölgede bir heyelan tehlikesi ortaya çıkıyor. Bölgede inceleme devam ediyor. Ön raporlarda bu heyelan oradaki arıtma tesisi ile ortaya çıkan bir şey değil. Çok eski Jeolojik döneme giden bir kitle hareketi. Biz Harmandalıyı terk etme kararı verdik ve bununla ilgili zamanlama çalışması yaptık. 2024 sonunda burayı kapatıp, 2025’te çöp depolamayı sonlandırmayı düşünüyoruz. İzmir’in nüfusu arttı, 4 farklı nokta atık depolama ihtiyaç var. Bergama ve Ödemiş çalışıyor. Fakat Harmandalı’yı kapatacaksak başka bir şeylere ihtiyaç var. Menderes ve Urla’da bertaraf tesisine ihtiyaç var. Urla’da öngörülen alan İYTE tarafından ret ediliyor. Urla’da durduruluyoruz. Mendereste 3 yıl önce başlatılan yolculuk var. Önce Orman Genel Müdürlüğü ön izin tahsis alınıyor, 13 kurumdan onay alınıyor. İl Çevre Şehircilik Müdürlüğüne fizibilite rapor sunuyoruz. ÇED başvurusu yapıyoruz. Gıda tarım müdürlüğü ilk önce olumlu görüş veriyor sonra değiştiriyor. 3 yılın sonunda geldiğimiz noktada, ne yazık ki İl Tarım Orman Müdürlüğünün olumsuz görüşü nedeniyle Menderes’te imalata başlayacak noktaya gelemiyoruz. Harmandalıyı zaten biz kapatmaya kararlıyız. Urla ve Menderes’te izin vermiyorsunuz, Bergama’da kapasite artırmalıyız izin vermiyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yapacak, nereye götürecek, bertaraf edecek? 2007’den beri talep ettiğimiz yerlerle ilgili olumsuz yanıt vermişsiniz.

"İZMİR’İ NEDEN CEZALANDIRIYORSUNUZ?"

İzmir’deki mezarlık alanı sorunuyla ilgili konuşan Soyer, “Her yıl 200 bin metrekarelik mezarlık alana ihtiyaç var. 7.7 milyon metrekarelik bir mezarlık alanı ile ilgili talepte bulunduk. Orman Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından taleplerimiz var. Mahkeme kararı almışız. Yaklaşık 260 bin metrekarelik alanda mahkeme kararı olmasına rağmen tahsis yapılmıyor. Bunlar neden yapılmıyor? Yıllarca bize neden bunu tahsis etmiyorsunuz? CHP’li belediye başkanı diye beni cezalandırmak için İzmir’i neden cezalandırıyorsunuz? Norm kadro yönetmeliği ve nüfus nedeniyle 1540 itfaiyeci olması lazım. Bizim itfaiyeci sayımız 684. Kadro açılması lazım açılmıyor. Asla bir şikayet, yakınma için bunları paylaşmadım. Sadece bilinmesi lazım. Bütün çıplaklığıyla İzmirli bilsin istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak muktediriz. Hiç kimsenin kaygısı olmasın” ifadelerini kullandı.

OTOGAR İÇİN HIZLA YOL ALIYORUZ



İzmir Otogarı ile ilgili yol haritasının sorulması üzerine de Soyer,"Bununla ilgili hem taşınması hem yarışma ile ortaya çıkan projelerin arasından seçim yapılması için yol alıyoruz ancak paylaşmak için henüz erken. Bugün de yapacağımız görüşmeler var, önümüzdeki hafta için de var. Hızlı bir şekilde yol alıyoruz” dedi

MUTFAKTA YANGIN VAR

Beş yıllık görev süresinin ardından yerine getiremediği yatırımların da sorulması üzerine Soyer, “O kadar çok şey var ki… Pandemi çok ciddi ket vurdu. Deprem çok ciddi ket vurdu. Ondan sonra 6 Şubat’taki büyük deprem ciddi ket vurdu. Konteyner kentler kurduk ve oraya ciddi bir kaynak ayırdık. Bir yandan yaşadığımız ekonomik kriz… Borcumuzu ödememize rağmen büyüyor bu da bizim yatırım kabiliyetimizi aşağıya çekiyor. Bu da hizmet hızımızı geriye basıyor. Maalesef yapacağımız çok şey varken bu nedenlerle yapamıyoruz. Şu anda her mutfakta yangın var; İzBB mutfağında da yangın var. Bu sıkıntılar öngördüğümüz projelere imkan vermiyor. Hiçbir İzmirli vatandaşımız bu engellemeler ve çelmeler nedeniyle mağdur olacağını düşünmesin. İzBB bütün projelerini hayata geçirmeye muktedirdir ve bunu yapmaya devam ediyoruz. İzmirli’nin beklediği ne varsa hepsini yerine getirmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

İŞÇİYE BORÇ YOK

İZENERJİ ve İZELMAN çalışanlarının geriye dönük alacakları nedeniyle eylem yaptığının hatırlatılması üzerine Başkan Soyer, “İzBB tüm belediyeler arasında eşit işe eşit ücreti en iyi sağlamış belediyedir. Toplu sözleşmelerde işçiden yana, sosyal haklar veren ve ücret düzenlemesi yapan belediyedir. Sosyal hakların, maaşların ödenmesi ile ilgi hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. İşçimize borcumuz yoktur. Toplu sözleşme nedeniyle imzalandığı günden itibaren geçmişe dönük bir hakları doğdu tamamını ödememizi bekliyorlar ama bu ay tamamını ödeyemiyoruz. Bir kısmını ödeyeceğiz, bir kısmını ilerleyen süreçte ödeyeceğiz. Hepsini bir kalemde ödeme isterdik. En kısa zamanda kapatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

TRAFİK VE OTOPARK SORUNU

Kentteki trafik ve otopark sorunlarına ilişkin ise Başkan Soyer, "Bununla ilgili temel çözüm raylı sistemlere geçiştir. Toplu ulaşım, raylı sistemler o yüzden çözümdür, kurtarıcıdır. Özel araçlardan vazgeçilip toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesi... O yüzden yüksek kalitede raylı sistem hatlarının geliştirilmesi büyük yatırım yapıyoruz. O nedenle başından beri 'İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' diyoruz. Kalıcı çözüm bu. Otopark konusunda da yeni yaratıcı çözümler arayışı içindeyiz. Yap-işlet devret tarzı çözümler ve ter altı otoparklar üzerinde çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bu konuda çok büyük sıkıntı var. Her geçen gün maalesef bu sorun büyüyor. Kısa süre içersinde de yeni bulduğumuz çözümlerle İzmirlileri kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.



