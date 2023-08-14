FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Kültürpark'taki belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumda Örnekköy’deki dönüşümü ve Halk Konut Kooperatifi modeli yine gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Konut Kooperatif modeliyle ilgili eleştirilerde bulunarak çeşitli iddialarda bulunurken MHP'li Meclis Üyesi Hakan Şimşek ise Aliağa Şakran'da ihalesi ve yer teslimi yapılan arıtma tesisini gündeme getirdi. Başkan Soyer ise muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.



HIZAL ÇEŞİTLİ İDDİALARDA BULUNDU

Halk Konut Kooperatif modeliyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, usulüne uygun olmayan bir durum olduğunu öne sürerek "Biz yetki verdik ama sonra bunun kara delik misali nereye gideceğini denetleyemeyeceğimizi söylediğimizde bazı arkadaşlar sıklıkla kooperatif modelinden bahsettiniz. Kooperatifçilik ile burada uygulanan model aynı şey değil" dedi. Hızal sözlerinin devamında ise ¨Elbette ki bunu biz de destekliyoruz ama burada neler olacak sıklıkla gündeme taşıdık. Bu eleştirileri yaptığımızda ‘Aradan müteahhit karını çıkardık’ diyordunuz. Elimde gördüğünüz yazı İZBETON tarafından bir idareye yazılmış ve taşeron olarak bir firmanın yetkilendirilmesini istiyor. Firma City Contraction Yapı Sanayi şirketi. Bu şirket ile kooperatif arasında imzalanmış bir proje yönetimi ve taşeron firma anlaşması var. Bu şirket 2020 yılında kurulmuş bir şirket. Bunlar açık kaynaklar. Bu şirket aslında Ege Taahhüt Tedarik Dış Ticaret olarak kurulmuş kurucusu ve tek ortağı Dilek Coşkun. Bu Dilek Coşkun tanıdık bir isim. İZBETON ile kooperatif arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesini kooperatif adına imzalayan kişi. Yani kooperatifi kuran kurucu başkan yardımcılarından biri. Başkanı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu. Bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra Dilek Coşkun’un şirketi işleri yapan kişi oluyor. Şirketin ismi 14 Ocak 2020 tarihinde değişiyor. Yani Şenol Aslanoğlu’nun başkanı olduğu kooperatif başkan yardımcısının İZBETON ile imzaladığı sözleşmeden 7 gün sonra isim değişikliği yapılıyor ve Dilek Coşkun burada pay devri yapıyor. Birincisi Erdal Şenol denilen vatandaşa, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısının eşi ve Tunceli milletvekillerinin kardeşi. Bir diğeri Yıldırım Kuruoğulları; Şenol Aslanoğlu’nun çok yakın arkadaşı. Aradan müteahhitleri çıkardınız ama biri sızmış; o da yabancı değil. Bunların hepsi tesadüf diyebilirsiniz… Çok daha büyük bir tesadüf var. Şirketin adresi Adalet Mahallesi 1586/3 Sokak No 40 İzmir. Ticaret Odası’ndaki Sayın Aslanoğlu’nun beyan ettiği adres… 261 milyon o günün değeri ile… Hani kooperatif üyeleri rant elde etmeyecekti, hani müteahhitleri aradan çıkarmıştı, hani işler hızla ilerliyordu? Birileri mi sizi engelliyor? Bu İzmir’e haksızlık değil mi? Bunların hepsi açık, ulaşılabilecek sözleşmeler. İZBETON, ‘Benim haberim yoktu’ diyemeyecek çünkü yazısı var. ‘Bu şirketin yeterliliği vardı ya da yoktu’ diyemez. ‘Bu şirketin isim ve unvan değişikliği yapıldı ve haberim yoktu’ diyemez. Bu şirket kurulduğunda zarar beyan eden bir şirket. Bu işten sonra inanılmaz gelir elde eden şirket. Nasıl gelir elde ettiğini anlatacağız. ‘Ya bu para bizim değil’ diyebilirsiniz ama İZBB’nin itibarı ayaklar altına alınıyor. Bu protokoller imzalanırken İzBB’nin başındaki Tunç Soyer ‘Biz bu projenin arkasındayız’ dedi. Hukuken sorumluluğu yok ama İZBB’nin itibarı ayaklar altına alınıyor, İZBB'nin itibarı bu kadar ucuz değil. Takdir İzmir kamuoyunun" diye konuştu.



ŞİMŞEK: ŞAKRAN HALKI SİZİ AFFETMEYECEK

MHP'li Meclis Üyesi Hakan Şimşek ise Aliağa Şakran'da arıtma tesisinin 4,5 yıldır yapılamadığını belirtti. Şimşek, yaklaşık bir yıl önce ihalesi ve yer teslimi yapılan arıtma tesisi projesinin 300 günde bitirilmesi gerekirken halen bitirelemediğini dile getirdi. Şimşek, "Aradan bir yıl geçmiş, İzmir'in kuzeyinde bir beldeye İZBB'nin ihalesini de yapmış olduğu halde verdiği değer bu. İnşallah düşündüğüm gibi değildir. Dünyada belki bu ölçekteki bir şehri sakin şehir yapan bir belediye başkanı olarak karşımızdasınız ama bu sakinliğin, yavaşlığın şantiye işlerine de bu kadar sirayet edeceğini düşünmemiştim. Bir iş bu kadar yavaş gidiyorsa vay Şakran'ın haline. Şakran halkı sizi bu konuda affetmeyecek. Bunu çok iyi bilin, bir an önce bitirilmesini sağlayın" dedi.

"BUNA HAKKINIZ YOK"

Eleştirilere yanıt veren Başkan Soyer ise kooperatif modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin “'İZBB'nin itibarı ayaklar altına alınıyor' böyle bir şey yok. İZBB, gururuyla, onuruyla bu projenin arkasındadır. Bu proje tüm Türkiye’ye örnek olacaktır. Kooperatifçilik denilen bir modeli ilk defa kentsel dönüşüm alanında uyguluyoruz. İzmir’de kurulan kooperatiflerde çok saygın iş insanları var. Taşeron kullanıyorlar. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Aslında biz onların itibarını ayaklar altına alıyoruz, buna hakkınız yok. Ben kooperatif başkanlarını bir sonraki oturumda buraya davet edeceğim, ne yaptıklarını birlikte görelim. Onların itibarıyla oynamaya hakkımız yok” şeklinde konuştu.



"İZMİR HALKI NEYİ AFFEDİP NEYİ AFFETMEYECEĞİNİ ÇOK İYİ AYIRT EDECEK"

İzmir Körfezi’ndeki koku iddialarına da yanıt veren Başkan Soyer, “Bizim yaptığımız şey gizlilikle bir şeylerin üstünü örtmek değil. Olabildiğince şeffaf; hatta herhangi bir iş kolunda karşılaşılmayacak kadar şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum; ne Körfez’den ne de İZBB’nden kötü koku geliyor. Körfez’deki kokuyu da bitirdik. Tertemiz İZBB. Koku arıyorsanız başka yere bakacaksanız. İzmir Körfezi de İzmir Büyükşehir Belediyesi de tertemiz imbat kokuyor. Kentsel dönüşüm konusunda tüm İzmirlilerin içi rahat olsun. Çünkü bu modelin teminatı yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bizim tespit ettiğimiz hata nedeniyle kırımını yaptıran, kendi yaptığımız işi kuşku duyduğumuz için yıktıran biziz. Kimsenin kuşkusu olmasın İZBB, İzmirlinin hakkını koruma konusunda kale gibi ayaktadır. Aliağa halkı beni affeder mi, affetmez mi bilmiyorum ama İzmir halkı İZBB'nin iş yapamaz hale gelmesi için didinenleri, gücünü kısıtlamaya çalışanları, iş yaptırmamak için her türlü ayak oyunu yapanları asla affetmeyecek. Meclis üyesi arkadaşlar İzmirlilere hala verilmeyen çöp döküm sahası için belki konuşmak isterler. Belki satılmak istenen Alsancak Limanı, verilmeyen mezarlık alanı hakkında konuşmak isterler. Konuşacağımız çok şey var aslında. Sizlerden bir sonraki oturumda bu konularla ilgili söz almanızı bekliyorum. İZBB tüm engellemelere rağmen kale gibi ayakta durmaya, hizmet üretmeye devam ediyor. Göreceksiniz İzmir halkı neyi affedip neyi affetmeyeceğini çok iyi ayırt edecek" ifadelerini kullandı.



