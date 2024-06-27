Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yaklaşan Gemlik Kent Konseyi seçimleri öncesinde adaylarla bir araya geldi. Başkan Deviren, seçimlerin 29 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu ve tüm adaylara başarılar diledi. Seçimlerin demokrasi şöleni havasında geçeceğini belirtti.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, adaylar Ahmet Aslan, Çiğdem Ateş ve Sedat Akkuş ile Gemlik Belediyesi başkanlık makamında bir araya geldi. Görüşmede Deviren, Gemlik Kent Konseyi'nin kentin en dinamik kurumlarından biri olacağını ve işbirliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Bu seçimlerin Gemlik’teki demokrasi anlayışı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Deviren, tüm derneklerin davet edildiğini ve bu süreçte herhangi bir art niyetin olmadığını belirtti.

Başkan Deviren, tarafsız olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Üç adayımıza da mesafemizin aynı olduğunu, hiç kimseyi ayırt etmeden ötekileştirmemizin olmadığını belirtmek isterim. Hiç kimse bana, Ahmet Bey için, Çiğdem Hanım için, Sedat Bey için bizi zorladın veya oy istedin diyemez. Herkese mesafem aynıdır. Her delege istediği adaya oy verme özgürlüğüne sahiptir. Kendi eşim bile buradaki adaylardan hangisine oy vereceğimi bilmiyor. Seçim günü değerlendireceğim adayları ve oyumu vereceğim."

Başkan Deviren, seçilecek başkanın bu görevden herhangi bir maddi kazanç sağlamayacağını ve tamamen gönüllü olarak görev yapacağını belirterek, adayların inisiyatiflerinden dolayı tebrik etti. Ayrıca, seçim sonucunda kazanan adayın diğer adaylarla projelerini paylaşmasını ve birbirlerine destek olmalarını istediğini ifade etti.

Son olarak, tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Deviren, seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesini temenni etti.