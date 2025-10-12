CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kız çocuklarının toplumun en değerli gücü olduğunu ifade etti.

Kız çocukları bugünün öznesi



Tahmilci, kız çocuklarının yalnızca geleceğin değil, bugünün de öznesi olduğunu belirterek, “Onlar korunması gereken değil, desteklenmesi gereken bireylerdir. Her kız çocuğunun eğitime, spora, sanata ve bilime eşit erişim hakkı vardır” dedi.

Fırsat eşitliği ve eğitim vurgusu



Başkan Tahmilci, özellikle kırsal bölgelerde hâlâ kız çocuklarının eğitim ve sosyal hayatta eşitsizlik yaşadığını belirtti. “Bu ülkenin hiçbir köşesinde bir kız çocuğu eğitimden mahrum kalmamalıdır. CHP Kadın Kolları olarak, her kız çocuğunun hayaline ulaşabilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin önemi



Tahmilci, kadın ve çocuk haklarının korunmasında İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekti ve “Sözleşmeden çekilmek, kız çocuklarının geleceğini karartmıştır. Biz CHP olarak bu sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız” ifadelerini kullandı.

Mesajın özeti



Tahmilci mesajını, “Bugün, yarın ve daima kız çocuklarının yanındayız. Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğu gülüyorsa, dünya güzelleşir. Biz onların sesi, umudu ve güvencesi olmaya devam edeceğiz” sözleriyle noktaladı.