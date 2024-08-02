Bergama Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, belediye çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na üyelik kararı alındı. Ayrıca, kardeş şehirler ile ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Midilli Belediyesi’nin daveti üzerine Ağustos ayında Midilli’ye ziyaret yapılması kararlaştırıldı. Geçmiş dönemden kalan SGK ve vergi borçlarının ödenmesi için de çalışmalar başlatıldı.

Kardeş şehirler ile ilişkiler güçlenecek

UNESCO Dünya Mirası olan Bergama’ya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldiğini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergamalıların da dünyayı gezip görmesini ve kültürel etkileşimi paylaşmasını istediğini vurguladı. Çelik, “Bergama ve Bergama Belediyesi, Bergama’ya mahkûm edilemez. Tüm Dünya’ya açık olacağız ki o zaman biz Bergama’ya ilimi, irfanı, sporu ve eğitimi hep birlikte getireceğiz.” dedi. Kardeş şehirler ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini de belirtti.

Borçların ödenmesi için çalışmalar devam ediyor

Belediyenin ağır SGK ve vergi borçları nedeniyle ödeme yükümlülüğü bulunduğunu belirten Çelik, 700 milyon TL’lik borcun 100 milyon TL’sinin 3 ay içinde ödendiğini açıkladı. Çelik, birinci sınıf tarım arazilerinin kesinlikle satılmayacağını, ancak şehir içinde üretilen daire ve dükkânların satışının belediyenin gelir elde etmesi için gerekli olduğunu ifade etti. SPK’ya bağlı şirketlerin değerlemesi sonucunda SGK borcuna karşılık mülklerin devrinin belirleneceğini de ekledi.

“Borçlarımızı ödeyerek halkımıza hizmet götüreceğiz”

Geçmiş dönemden kalan borçların ödenmesi için çalıştıklarını belirten Çelik, “SGK ve vergi dairesi borçlarından dolayı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iş yapamaz hale gelmesi için siyaset yürütülüyor. Biz üzerimize düşen SGK borcumuza karşı tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çıkacak olan herhangi bir düzenleme ve yapılacak mahsuplaşma için hazırlık yapmamız gerekiyor. Elimizdeki malları kimse devretmek istemez, ama gerekli ise SGK’ya devredeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Belediye, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na üye oldu

Belediye, çalışanlarının haklarını ve menfaatlerini korumak, iş ve çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na üye oldu. Bu adım, çalışanların toplu iş sözleşmelerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeyi de amaçlıyor.

Bergama Belediye Meclisi, belediye çalışanlarının haklarını korumak ve borçların ödenmesi için önemli adımlar attı. Başkan Çelik, Bergama'nın tüm dünyaya açık olacağını ve halkın hizmet almaya devam edeceğini belirtti.