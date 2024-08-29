Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atakan Tekin, yerel ve genel siyasete dair önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Bergama Belediyesi'ne geçişi ile ilçede büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin başladığını vurgulayan Tekin, "Erken seçim çağrısında bulunuyoruz. Geçim yoksa seçim vardır, biz her zaman hazırız!" ifadelerini kullandı.

"Zorluklara rağmen hedefe odaklandık"

Aktif siyasete 2018 yılında başlayan Tekin, 2020 yılında gençlik kolları başkanlığına ikinci kez seçildiğini belirtti. Pandemi sürecinde sosyal belediyecilik anlayışları ile çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Tekin, "Pandemi sürecinden çıkmayı beklerken İzmir depremi ile sarsıldık. Ancak tüm zorluklara rağmen seçimlere odaklanarak çalışmalarımızı sürdürdük. Kamu desteklerini yeterince göremedik; iktidar partisi kamu kaynaklarını kullanırken bizler zorlandık" dedi. 2023 seçimlerinde bekledikleri sonuçları alamadıklarını, ancak 2024 seçimlerine daha büyük bir özveriyle hazırlandıklarını söyledi.

"Bergama'da farkındalık artıyor"

Bergama’nın CHP yönetimine geçişinin ardından halkta bir farkındalık yaşandığını belirten Tekin, "Kısıtlamaların kalkması ve israfın sona ermesi, en büyük değişimlerden biri oldu. Milyon TL’ler ile yapılan işler daha şeffaf bir şekilde yürütülmeye başlandı. Bergama’yı 1 milyara yakın borçla devraldık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu borçların bir an önce ödenmesi için baskı yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Gençler için umut var"

Tekin, Bergama’daki gençlerin en büyük sorununun işsizlik olduğunu vurgulayarak, "Ekonomi kötü olduğu sürece işsizlik sorunu devam edecektir. Ancak belediyemizin işsizlik sorununa yönelik güzel projeleri var. Gençler artık yurtdışına gitme hayali kurmuyor; umutlu bir gelecek için CHP’ye güveniyorlar" dedi.

"Sansür ve ekonomik sıkıntılar gençleri zorluyor"

Sansürün gençler üzerindeki etkisine de değinen Tekin, "Düşüncelerini ifade eden gençler sıkıntılarla karşılaşıyor. Basit bir eleştiri bile hapisle sonuçlanabiliyor. Uyuşturucu satıcıları serbestken, fikirlerini söyleyen gençler içeride. Ekonomik politikalar, gençlerin yaşam standartlarını düşürüyor. Bu nedenle erken seçim şart. CHP iktidarında bu sorunları ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Tekin, gençlerin ve kendilerinin birbirlerine güvendiğini belirterek, "Biz her zaman sahalarda varız. Halkın sevdiği kadrolarla çalışarak başarıyı elde etmekte kararlıyız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.