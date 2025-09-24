Tetik: “Borcu 700 milyondan 200 milyona düşürdük”

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, belediyenin mali tablosunu ve yeni projelerini açıkladı.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, araç ve gayrimenkul satış ihalelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde 700 milyon TL olan belediye borcunu 200 milyon TL’ye kadar indirdiklerini belirten Tetik, “Personelin bana bakışı değişti. Bıktılar artık sıkıştırmaktan” dedi.

“45 yıllık araçları satıyoruz”

Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları ihaleyle satışa çıkardıklarını söyleyen Tetik, “Sadece araç değil, metal yığınları da var. Tamir etmeyi düşündük ama mümkün olmadı. 3-5 kuruş da olsa belediyemize gelir olsun istiyoruz. Yeni araçlarımızı satmıyoruz, onlar bizim gururumuz” ifadelerini kullandı.

“İnci Yaşam gelirleri SGK borcuna gidecek”

Seçim öncesi satmayacağını açıkladığı İnci Yaşam’daki dükkanların satışından elde edilecek gelirin önemli bir kısmının SGK borçlarına aktarılacağını kaydeden Tetik, “Kalan kısmı yatırımlara ayıracağız. Artık proje ve hizmet atağına kalkmak istiyoruz” dedi.

“1.500 hayvanlık barınak Türkiye’de yok”

Demirciler’de yapılacak dev hayvan barınağına da değinen Başkan Tetik, “Oradaki incir ağaçları ömrünü tamamlamıştı. Zeytin ağaçlarını kesmedik, köylülerin hanelerine diktik. Çok üzülüyorum ama bana düşen görev o barınağı yapmak. 1.500 hayvanlık barınak Türkiye’de yok. Çocukların ziyaret edebileceği, esnafa da katkı sağlayacak büyük ve modern bir tesis olacak. Parasını da hazırlıyoruz. Nazilli’deki iş insanlarından da destek bekliyorum” diye konuştu.