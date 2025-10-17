BAŞKAN TETİK’TEN MAHALLE MUHTARIYLA GÜÇLÜ MESAJ

EKONOMİK OLARAK GÜÇLÜ BİR BELEDİYE HALİNE GELDİK



Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda ilçedeki mahalle muhtarıyla bir araya geldi.



Göreve geldiği bir buçuk yıllık süre içinde belediyenin mali yükünü önemli ölçüde hafifleterek 700 milyon liranın üzerinde borç ödeyen Başkan Tetik, Nazilli Belediyesi’ni "borçlu" olarak devraldıklarını ancak bugün ekonomik açıdan güçlü ve esnafa borcu olmayan bir kurum haline getirdiklerini vurguladı.



Muhtarlarla kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Tetik, muhtarların talep ve önerilerini dikkatle dinleyerek, Nazilli’nin geleceğine yön verecek çalışmalarda güç birliği mesajı verdi.



2026 yılı itibariyle daha sistemli ve etkin bir çalışma modeli hayata geçireceklerini belirten Tetik, devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde hareket ederek Nazilli’ye en kaliteli hizmeti sunacaklarını ifade etti.



Sık sık sahada olmasına rağmen merkeze uzak mahallelere yeterince zaman ayıramadıklarını da dile getiren Başkan Tetik, bu bölgelerdeki incelemelerin artırılacağı sözünü verdi.



Yeni yılla birlikte projelere hız vereceklerini açıklayan Tetik, muhtarların taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla özel bir mobil uygulama geliştirdiklerini de duyurdu.

Her muhtarın kendisine özel giriş yapabileceği bu sistem sayesinde, talepler doğrudan Belediye Başkanı’na iletilecek ve işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılacak.