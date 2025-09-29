Nazilli Belediyesi’nden engelli dostu hizmet

Nazilli Belediyesi; engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayatta daha aktif yer almalarını sağlamak amacıyla başlattığı çalışmaları tamamladı.

Engelli bireylerin talepleri doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, Atatürk Parkı önünde bulunan eski akülü araç şarj istasyonunu yenileyerek modern ve kullanılabilir bir hale getirdi.

Uzun yıllardır talep edilmesine rağmen hayata geçirilmeyen engelli tuvaleti ise Uğur Mumcu Parkı içerisinde inşa edilerek hizmete sunuldu.

Yapılan düzenlemelerden memnuniyet duyan engelli vatandaşlar, Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ederek bu tür hizmetlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Kent genelinde benzer çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Engelsiz Şehir Nazilli” vizyonu doğrultusunda hizmetleri sürdüreceklerini belirtti.