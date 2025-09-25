Başkan Tetik’ten kadınlara tam destek

NAZİLLİ BELEDİYESİ BÖLGENİN EN KALABALIK SPOR GRUBUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sabah Sporları Grubu’nu ziyaret ederek sayısı yeni dönemde 100’e ulaşan grubun tüm etkinliklerine tam destek vereceğini duyurdu.

Her yaştan yaklaşık 100 kadının katılım sağladığı sabah sporları etkinliğine konuk olan Başkan Tetik, uzun yıllardır ücretsiz olarak belediye bünyesinde devam eden bu kursun toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Spor Eğitmeni Utku Duru eşliğinde her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çalışmalarını gerçekleştiren kadınlar, Nazilli Belediyesi’nin ücretsiz kursları sayesinde fiziksel aktivitelerin yanı sıra sosyalleşme imkanı da bulmuş oluyor.

Her yıl daha güçlü bir katılımla kurslara devam eden tüm kadınları kutlayan Başkan Tetik; “Öncelikle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Kadınlarımızı merkez alan, onların sosyal yaşamda daha aktif rol alması için hayata geçirilen bu tür projeler önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Sizlerle hep birlikte şehrimiz için çok güzel çalışmalara imza atacağız” dedi.