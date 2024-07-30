Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli'de görevine yeni başlayan Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ı makamında ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli'de göreve başlayan yeni Kaymakam Huriye Küpeli Kan'a hoşgeldin ziyaretinde bulundu. Başkan Tetik, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Nazilli'ye atanan Kaymakam Kan'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Ziyaret esnasında Başkan Tetik, Kaymakam Kan'a çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Tetik, "Sayın Kaymakamımız Huriye Küpeli Kan hanımefendi ile Nazillimize en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde çalışacağız" dedi.

Nazilli'nin ilk kadın kaymakamı

Nazilli'nin ilk kadın kaymakamı olan Huriye Küpeli Kan, Başkan Tetik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kan, "Böyle güzel bir ilçede göreve başlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanım ve tüm mülki amirlerimiz ile Nazilli'de en güzel hizmetler için çok çalışacağız" dedi.

Her iki yönetici de, Nazilli'ye en iyi hizmeti sunabilmek için uyum ve işbirliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Tetik, "Nazilli'yi daha da ileriye taşımak için birlikte çalışacağız" derken, Kaymakam Kan ise "Nazilli halkına en iyi hizmeti sunmak için el birliğiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.