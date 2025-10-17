BAŞKAN TETİK’TEN YOĞUN SABAH MESAİSİ

15 YILDIR HİÇBİR YATIRIM ALAMAYAN SÜMER’DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sabah mesaisine saha ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek başladı.



Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sümer Mahallesi 186, 950 ve 264. Sokak’ta başlattığı yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tetik, 15 yılı aşkın süredir hiçbir yatırım alamayan mahalle sakinlerinin sorunlarını tek tek dinledi.



Toprak yol nedeniyle toz ve çamurdan ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, yolun bir an önce tamamlanarak kullanıma açılmasını talep etti.



Yaklaşık 6 bin metrekare alanda yürütülen yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Tetik;

“Bugün ekibimizle birlikte Aşağı Nazilli’deyiz. Muhtarımızın taleplerini, saha ekiplerimizin incelemelerini ve vatandaşlarımızın isteklerini dikkate alarak bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Otoban güzergahında yer alan bu sokağımız, aynı zamanda bir çevre yolu işlevi de görecek. Hem trafiği rahatlatmak hem de burada yaşayan hemşehrilerimizin taleplerine cevap vermek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimiz için gece gündüz demeden emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.