Nazilli Belediyesi’nden personeline 85 bin liralık promosyon müjdesi

Nazilli Belediyesi, bünyesinde görev yapan personeller için bankalarla önemli bir promosyon anlaşmasına imza attı.

Belediye bünyesindeki kadrolu personeller için Türkiye Vakıflar Bankası ile 36 ay süreli 85 bin liralık promosyon sözleşmesi imzalandı.

Ayrıca sözleşmeli personeller için Halk Bankası ile 40 ay vadeli 58 bin lira tutarında promosyon ve ek olarak 2 bin lira puan ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye Vakıflar Bankası Nazilli Şube Müdürü Cemal Yamen ve Halk Bankası Nazilli Şube Müdürü Rafet Öz ile anlaşmaları imzalayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “ Promosyon ödemeleri 2025 yılı içerisinde personellerimizin hesaplarına yatırılmış olacak. Bu anlaşmaya imza atarken hem kadrolu personellerimizle hem de sözleşmeli işçilerimizle yüz yüze görüştüm ve onların da rızasıyla imzaları atmış olduk. Promosyon ödemeleri personellerimizin kendilerinin bireysel olarak hak ettikleri bir bütçe. Bu nedenle görüşmelerin tamamını şeffaflıkla, kayıt altına alarak ve tüm bankaları davet ederek gerçekleştirdik. Bu anlamda bize verilen en yüksek tekliflerin ardından banka müdürleri ile tekrar masaya oturduk ve artış talep ettik. Gelinen noktada iyi bir anlaşmaya imza attığımızı düşünüyorum. Banka müdürlerimize, sendika temsilcilerimize ve şirket yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Personellerimize hayırlı olsun” dedi.