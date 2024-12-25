Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, ilçenin mahallelerinde yaşanan sorunları yerinde değerlendirmek amacıyla Ortaca Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, muhtarlar mahallelerinde karşılaştıkları ihtiyaçları ve çözülmesi gereken sorunları Başkan Tezcan’a ilettiler.

Çözüm odaklı yaklaşım

Başkan Evren Tezcan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçenin her köşesindeki sorunları çözmeye kararlı olduklarını vurguladı. Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olmanın, daha hızlı ve etkili hizmetler sunmak adına önemli olduğunu belirten Tezcan, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyerek çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Halkın ihtiyaçlarına duyarlı çalışmalar

Ortaca'nın daha yaşanabilir bir hale gelmesi için muhtarlarla iş birliği içinde hareket edeceklerini belirten Başkan Tezcan, mahallelerdeki sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Başkan Tezcan, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için her türlü katkıyı sağlamak adına muhtarlarımızla sürekli iletişimde olacağız" dedi.