İzmir’de çöplerin toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda yaşanan krizle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent genelinde birden fazla atık bertaraf tesisi kurulacağını ve sorunun kökten çözüleceğini duyurdu.

Birden fazla tesisle çözüm

Tugay, “Bizim atık bertarafıyla ilgili bir çalışma yapmaya ihtiyacımız var. Bakanlıkla beraber haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Kısa vadede acil çözüm, orta ve uzun vadede planlı tesisler yapılacak. Çok uzun vadede bir çöp dökümü planlanmıyor” dedi.

Yakma ve ayrıştırma tesisleri

Başkan, yapılacak tesislerde çöplerin sağlıklı bir şekilde ayrıştırılacağını ve yakma yöntemleri ile bertaraf edileceğini vurguladı: “Bergama ve Ödemiş’te tesisler var. Merak eden gidip bakabilir. Çöpler oraya götürülüp ayrıştırılıyor ve değişik şekillerde bertaraf ediliyor. Yakma tesisi de yapacağız.”

İlçelerdeki durum

Tugay, bazı ilçelerde çöplerin toplanmasında sorun yaşandığını belirtirken, genel olarak kentin çoğunda problem olmadığını söyledi: “30 ilçemiz var ve diğer ilçelerde böyle bir sorun yok. Çöplerin taşınmasıyla ilgili şu anda hiçbir problem yok.”