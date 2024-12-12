İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa’daki temasları kapsamında muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin taleplerini dinledi. Tugay, dürüst hizmet anlayışlarıyla her zaman vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Aliağa’daki muhtarlarla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa’daki temasları sırasında muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinledi. Mahalleler arası sorunların çözülmesi için belediye olarak her zaman hazırlıklı olduklarını vurgulayan Tugay, "Biz bir aileyiz. Size tepeden bakan, hükmetmeye çalışan bir kurum olmayacağız" dedi. Tugay, ayrıca CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

Başkan Tugay: “Yürekten sevgiyle, dürüst hizmet anlayışıyla buradayız”

Aliağa’daki muhtarlarla buluşmasında, her türlü talep ve ihtiyacın dile getirilmesini isteyen Başkan Tugay, “Ekonomik zorluklara rağmen, imkanlarımızı zorlayarak en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bizim anlayışımız, yürekten sevgiyle, dürüst hizmetle insanlara hizmet etmektir” şeklinde konuştu.

“Komşunuz, akrabanız, dostunuzuz”

İletişim ve eleştiriye açık olduklarını belirten Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, sizin komşunuz, akrabanız ve dostunuzuz. Tepeden bakan bir anlayışla hareket etmeyeceğiz" diyerek şeffaflık vurgusu yaptı. Ayrıca, başkanlık görevine büyük bir sevda ve inançla çıktığını ifade etti.

Kreş talepleri ve altyapı yatırımları

Başkan Tugay, Aliağa'da kreş taleplerine de değindi. Yeni kreşler açarak, fiyatları düşürmeye devam edeceklerini belirten Tugay, “Geçmişte, Karşıyaka’daki kreş fiyatlarını büyük ölçüde düşürmüştük. Aynı başarıyı Aliağa’da da sağlayacağız” dedi.

“Kimse aç ve sahipsiz kalmasın”

Sosyal yardımlar ve destek ihtiyacı olan vatandaşlarla ilgili hassasiyetini dile getiren Başkan Tugay, “Kimse aç, sahipsiz kalmasın. Sosyal yardımlara büyük özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Aliağa’nın altyapı projelerinin hızla tamamlanacağını belirterek, bu çalışmaların hazine onayı sonrası başlayacağını kaydetti.

Bütün ihtiyaçlar için çözüm üretiyoruz

Toplantının sonunda, Başkan Tugay tüm taleplerin not alındığını ve çözüm için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "6 ay sonra buluşup ilerlemeyi değerlendireceğiz" dedi.

Başkan Tugay Aliağa Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Tugay, Aliağa’daki temasları kapsamında cemevi olarak kullanılan Aliağa Kültür Merkezi’ni de ziyaret ederek, merkezi desteklemek için yapılacak projeleri de gündeme getirdi