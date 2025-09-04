B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın “Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Zirvesi”, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ekrem İmamoğlu'nun eksikliğinin hepimiz farkındayız. Kendisi B40'ın kurulmasını sağlamıştır. Bugün biz hala onun ruhunu taşımaktayız. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz” diyerek dayanışma mesajı verdi.

İzmir ev sahipliğinde B40 Zirvesi

B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın “Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Zirvesi”, “Demokrasi Kültürü, Beyin Dolaşımı, Dijital Göçebeler ve Kentsel İnovasyonun Geleceği” temasıyla İzmir’de başladı. Zirveye CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yurt dışından gelen B40 üyesi belediyelerin başkanları, İzmir ve Türkiye’den ilçe belediye başkanları ile B40 Yürütme Kurulu Üyesi Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic adına Drazen Lucanin katıldı.

Tugay: “Dayanışma bir gereklilik”

Başkan Tugay, konuşmasında şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'nun eksikliğinin hepimiz farkındayız. Kendisi B40'ın kurulmasını sağlamıştır. Bugün biz hala onun ruhunu taşımaktayız. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Burada dayanışma sadece bir değer değil, bir gerekliliktir. Şehirler birlikte hareket ettiğinde umut verebilirler, ayrımcılığın önüne geçebilirler.”

Tugay, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerini hatırlatarak, gerçek barışın sınırlar, kültürler ve nesiller arasında iş birliğiyle sağlanabileceğini vurguladı.

“Beyin dolaşımı kayıp değil, yatırım”

“Beyin Dolaşımı, Dijital Göçebeler ve Kentsel İnovasyonun Geleceği” temasına değinen Tugay, “Yetenek hareketliliğini bir kayıp olarak çerçeveleyen 'beyin göçü'nden bahsetmek yerine, hareketi, değişimi ve geri dönüşü kucaklayan bir kavram olan 'beyin dolaşımı'ndan bahsetmeyi tercih ediyorum” dedi.

Başkan Tugay, ayrıca B40 şehirleri arasında “dijital pasaport” mekanizması önererek beyin dolaşımını güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Katılımcı yönetişim ve yapay zekâ

Başkan Tugay, kentlerde kapsayıcı yönetişimin önemini vurguladı:

“Sağlıklı bir şehir, seslerin duyulduğu, fırsatların paylaşıldığı ve kamusal alanların gerçekten halka açık olduğu bir şehirdir. Bu nedenle İzmir’de vatandaşlarımız her zaman en önemli müttefiklerimizdir.”

Yapay zekâ ve dijital çalışma biçimlerinin gençlerin sosyal statüsünü olumsuz etkilediğini söyleyen Tugay, “Bu yeni dünya düzeninde… geleceğe olan güvenleri kayboluyor. İzmir’de ve daha geniş anlamda B40’ta; bu eğilimleri sadece gözlemleyemeyiz; onlara göre hareket etmeliyiz” diye konuştu.

“Ortak hikayenin ana karakterleri olmaya davet ediyorum”

Başkan Tugay, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Cesaretle önderlik eden, cömertçe paylaşan ve yenilik yapan şehirler sadece kendi kaderlerini değil, tüm bölgelerin kaderini değiştirebilir. Bu paylaşılan beyin dolaşımı yolculuğu boyunca, sizi birlikte yazacağımız ortak hikayenin ana karakterleri olmaya davet ediyorum.”

Aslan: “Demokrasi inancımızı yitirmiyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, zirvede yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’na da değindi:

“Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında daha özgür, demokratik ve adil Türkiye ve dünya için mücadelesine devam ediyor. Biz de mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.”

Aslan ayrıca, “Kentler hızla değişen kültürel dinamikler karşısında ortak sorunlarla karşı karşıya… İnsan kaynağını kayıp değil, çok yönlü bilgi ve deneyim akışı olarak görüyoruz” dedi.

Uluslararası katılım ve mesajlar

Zirvede B40 Başkanı ve Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev, Zagreb Belediye Başkanı adına Drazen Lucanin, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella video mesajlarla katkı sundu.

Oturumlarda Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ, Kosova, Hırvatistan ve Türkiye’den çok sayıda belediye başkanı ve temsilci söz aldı.