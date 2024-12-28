İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni yıl heyecanını Buca’daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleriyle paylaştı. Etkinlikte huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Tugay, İzmir’e yeni sosyal tesisler kazandırma hedeflerinden bahsederek umut dolu bir 2025 mesajı verdi.

"Yüzlerinize baktıkça huzur buluyorum"

Başkan Tugay, Noel Baba kostümüyle kendisini karşılayan huzurevi sakini Mehmet Reis’in neşesiyle etkinliğe katıldı. Konuşmasında huzurevi sakinlerine “bilge çınarlar” diyerek seslenen Tugay, “Sizleri sağlıklı ve mutlu görmek bizim için çok kıymetli. Yeni yıla sizinle girmek büyük bir keyif” dedi.

İzmir’e yeni tesis müjdesi

Sosyal Yaşam Kampüsü gibi tesislerin artırılacağını belirten Tugay, 2025 yılında yeni projelerin temelini atmayı hedeflediklerini söyledi: “Bu tür tesislere ihtiyaç duyan pek çok büyüğümüz var. Yeni yatırımlar için çalışıyoruz. 2025’te bunların temelini atacağız.”

51 yıllık aşk

Etkinlikte, 51 yıllık evliliklerini kutlayan Canan ve Ömer Bircan çiftine sürpriz yapıldı. Ömer Bircan’ın eşine çiçek vererek yaptığı konuşma alkış aldı: “Acılar paylaştıkça azalır, sevgiler çoğalır. Eşimle geçirdiğim her an için ona teşekkür ediyorum.”

2025'e neşe ve marşlarla giriş

Etkinlikte Başkan Tugay ve eşi huzurevi sakinleriyle birlikte yeni yıl pastası keserek Onuncu Yıl Marşı’nı hep birlikte söylediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın performansı eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.

Başkan Tugay, huzurevi sakinlerine birlik ve mutluluk dileklerini ileterek, “2025’te de sağlıklı ve keyifli günlerde buluşmayı diliyoruz” dedi. Yeni projeler ve güçlü bir dayanışma vurgusuyla İzmir, yeni yıla umut dolu bir başlangıç yapıyor.