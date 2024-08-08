İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir televizyon kanalında katıldığı programda kentin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ve vergi borçları konusunda yaptığı açıklamada, toplam SGK ve vergi borcunun bugün itibariyle 6 milyar 915 milyon olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve 2 tane bağlı kurumumuz ESHOT ve İZSU’nun herhangi bir vergi ve SGK borcu yok. Ancak diğer belediyelerin çoğunda olduğu gibi bizim de iştiraklerimiz var, iştiraklerimizin bir kısmında vergi ve SGK borcu var. Bu kuruluşların gelirleri yıllık 41 milyar civarında, toplam SGK ve vergi borcu da 6 milyar 915 milyon bugün itibariyle. Bu bizim memnun olmadığımız bir rakam, geçmişten bugüne gelen bir rakam. İştiraklerimizin bütçesine baktığımız zaman ödenmeyecek bir rakam değil. Zaten taksitlendirme için başvuruda bulunduk. Bu konu çok ayyuka çıkmamışken SGK’den bize bilgi gelmişti. Arkadaşlarımız başvuruda bulundu. Türkiye yakın geçmişte normal zamanlar yaşamadı, hala yaşamıyoruz. Pandemiyle başlayan süreç içerisinde, ardından yaşanan ekonomik kriz, İzmir depremi, 6 Şubat depremi önemli ekonomik sıkıntılara yol açtı. Bu durumda da belediyelerin vergi ve SGK borçlarında birikmeler oldu. Bu şartlar altında bizim merkezi idareden beklentimiz, borçlarımızı yapılandırması. Yapılandırma olduğu zaman ödeme yapılacaktır. Henüz başvurumuza olumlu bir yanıt gelmedi. Bu birçok belediyenin ortak sorunu, AK Partili belediyeler de dahil. Muhtemelen bir yapılandırma sürecine gidilecektir. Diğer türlü belediyeler sıkıntılar yaşar. Bunun kimseye faydası olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

‘Görevde değildim’

Alsancak’ta yaşanan elektrik faciasına ilişkin de konuşan Tugay, kendisinin de içinde bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Şu anda bizi muhatap eden resmi suç duyurusu süreci yok. Basına böyle bir beyanat verilmiş ancak böyle bir şey yok. Bunun bir anlamı da yok. Hepimizi çok üzen bu olaydan, bizim kurumumuzun suçlanabileceği tek alan mazgal çalışmasının yapılması ile ilgili süreç. Ben o zamanda görevde değildim. Dolayısıyla hiçbir bağım yok. Galiba o suç duyurusunda bulunan avukat hanımın siyasi bazı amaçları var. Bu konuda hatalı ve yanlış şeyler yapmış insanlar için adil bir soruşturma süreci gerekiyor ama suçsuz masum insanların sadece birilerinin ne olursa olsun ceza alsın diyerek suçlanması yanlış. Ocak ayında yapılmış çalışma ve ben görevde değildim, bu durumun İZSU’nun çalışmasıyla ilgili olduğu gibi bir düşüncemiz de yok. Görüntüleri tekrar izlediğinizde önce geçen beyefendinin sudan çarpılmadığı ama ikinci geçen kişinin elektrik kaçak noktasına dokunduğunda çarpıldığını görüyoruz. Bir noktada elektrik kaçağı var ve onun su birikintisiyle ilgisi yok. Su birikintisi olmasa da yaşanacak bir durumdu. Elektrik kaçağı olduğu, bununla ilgili defalarca ihbarlar yapıldığı ama o konudan sorumlu olan kişi ve kurumların yeterince önlem almadığını görüyoruz. O nedenle yargılama kesinlikle olmalı, hepimiz soruşturulabiliriz sıkıntı yok. Ben üzülerek bu kayıtları dile getiriyorum. Buna sebep olanların İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dahil olan kişiler olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

‘Ufaktan kıskandık’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kadın Milli Voleybol Takımı’nın maçını Paris’te birlikte izlemelerinden gurur duyduğunu dile getiren Başkan Cemil Tugay, "Ben sayın Genel Başkanımızın, Ekrem Başkanımızın ve Mansur Başkanımızın birbirlerini davet ederek oraya gittiklerini düşünmüyorum. Ben Büyükşehir’de yeni başladım, onlar ise bir önceki dönemden, genel seçimden, kurultay süreçlerinden çok daha yoğun iletişimleri var. Ben onları orada gördüğümde çok daha mutlu oldum, gururlandım. Partimizin birlik ve beraberliğinin önemli bir simgesi oldu. Ufaktan kıskandık, ‘biz de orada olsaydık’ diye ama buradaki bazı sorunlar ve çalışmalarım nedeniyle zaten gidemezdik. Değişik vesilelerle bizler biraraya geliyoruz, benim kesinlikle üzüntüm ya da rahatsızlığım yok. O tabloyu görmekten büyük mutluluk duydum” dedi.