İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’da başlatılan asfalt ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tugay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile birlikte sahada olup, vatandaşlarla sohbet etti ve gelen talepleri dinledi. Yapılan asfalt çalışmalarının ardından yeni asfaltlanacak alanlar için talimat verdi.

Evka 1’de asfalt seferberliği

Başkan Tugay, asfalt çalışmalarına Evka 1 bölgesindeki Murathan Mahallesi’nden başladı. Azerbaycan ve Türkmenistan Caddelerinde asfalt serimi yapılırken, Tugay, Yavuz Sultan Selim ve Kıbrıs Caddesi gibi ana yolların asfaltlanması için de planlama yapılması talimatını verdi.

"Uzun vadeli işler yapmalıyız”

Başkan Tugay, Buca’daki sorunları çözmek için uzun vadeli planlar yapacaklarını belirterek, “Öyle bir çözüm üretelim ki 25 yıl sorunsuz gitsin. Bugünü idare etme düşüncesiyle değil, uzun vadeli işler yapmalıyız” dedi. Yedigöller Parkı’na yönelik de çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Özmen Caddesi yenileniyor

Buca’daki önemli caddelerden biri olan Özmen Caddesi’nde, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yenileme çalışmaları başladı. Başkan Tugay, bu caddeyi baştan sona yenileyerek, araç ve yaya trafiği için daha konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Muhtarlar teşekkürlerini iletti

Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Korkmaz, yapılan asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Tugay’a teşekkür etti. Başkan Duman da, “Birlikte çalışarak Buca’nın sorunlarını çözüyoruz” diyerek desteklerinin süreceğini belirtti.