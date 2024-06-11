Avrupa İnovasyon’nın katkıda bulunduğu, Urban Mobility destekleriyle Fark Labs koordinatörlüğünde ve Sabancı Üniversitesi’nin de iş birliğiyle yürütülen Connect Four Mobility etkinliği ilk defa İzmir İzQ Girişimcilik Binası’nda düzenlendi. Türkiye’nin ilk ve tek kentsel mobility sürecinde İzmir’in daha yaşanabilir bir kent olması amaçlanıyor. Avrupa Birliği ortaklığında kurulan inovasyon ve teknoloji enstitüsü haline gelen Connect Four Mobility’de konuşma yapan İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay kentte yapacağı master planını anlattı.

Özellikle ulaşımla ilgili sorunları çözmek istediklerini dile getiren Başkan Tugay, “Yaşadığımız kentlerde bir yerden bir yere gitmede bizleri sıkıntıya sokan bazı problemler yaşıyoruz. İstediğimiz konforda ve özgürlükte zaman verimliliğinde ulaşım seçeneklerinde sahip değiliz. İçinde yaşadığımız dönemin en büyük ve en önemli sorunları olan iklim krizi sebebiyle karbon emisyonun sorunları arasında yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

50 yıllık master planı

Planın gerçekleşmesi izin bazı yolların trafiğe kapanması gerektiğini söyleyen Başkan Cemil Tugay, “İzmir’in geneline bir master planı yapacağız. Maalesef kötü bir haber olarak söyleyelim, İzmir’de işler istenilen hızda gitmiyor. Yaya ve bisiklet mikrobility mastır planını bilinçli olarak 50 yıllık bir süreç şeklinde çalışacağız. Ulaşımda yaşamayı zorlaştırmadan ve süresini de uzatmadan bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bunları da yaparken karbon emisyonunu minimumda tutmayı, pozitife geçirilmesini istiyoruz. Çalışma sırasında bazı yolları taşıt trafiğine kapatmak gerekiyor. Trafikte yürümek deyince kaldırımlardan bahsediliyor. Beş metrelik bir yolda nasıl kaldırım yapılacak? Orada hem araç hem bisiklet hem de yaya nasıl bir arada yürüyebilecek? Mesela evden pazar yerine gelenlerin yürüyerek ya da mini mobility araçlarıyla ulaşımlarını sağlayacak güzergâhlarını oluşturmak istiyoruz. Kimseyi rahatsız etmeden Pazar yerine scooter, bisiklet veya yaya olarak gidebilirseniz ve bunu da belediye planladıysa bu iyi bir şey olur” dedi.

Toplu ulaşımda konfor

Toplu ulaşımda konforun önemine de değinen Başkan Tugay, “Toplu ulaşım daha çeşitli, alternatifli ve biraz daha konforlu olsa insanlar özel araçlarını kullanmayı bırakırlar. Bu konuda inancım var. Klasik toplu taşıma seçeneklerin dışına çıkan ve konforlu toplu taşımada kentimizin hizmetine sunmayı düşünüyorum. Biraz daha iç yapısı konforlu ve ücret sistemi olan bazı toplu taşıma seçeneklerini düşünmeli ve denemeliyiz. Bunu deniz taksiyle sağlamak için çalışmamız devam ediyor. Maalesef deniz taksiyi hayal edemeyen bir ülkeyiz. Venedik’teki deniz taksiyi de hayal etmenizi tavsiye ederim. Dışarıdan küçük, sade, ama kendi içinde konforlu olan hızlı, 6 kişilikli bir deniz ulaşımı istiyoruz” sözlerine yer verdi.