İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde artan kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yaptığı tarihi çağrısını yineledi. Tugay, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Körfez'deki durumu “çevre felaketi” olarak nitelendirerek, üç bakanlığın Körfez’in temizlenmesi için devreye girmesi gerektiğini belirtti. Özellikle Çevre Bakanlığı’na büyük bir sorumluluk düştüğünü vurgulayan Tugay, İzmit Körfezi’nde yapılan dip tarama çalışmalarının İzmir’de de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Körfez için uzatılan el sıkıldı

Başkan Tugay, İzmir Körfezi’nin temizlenmesi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, “Ben elimi uzattım, umarım o el boşta kalmaz. İzmir için uzattığım elin sıkılmasını bekliyorum ve çözümü hep birlikte sağlayacağız. Körfez’in temizlenmesi sadece belediyenin değil, bakanlıkların da sorumluluğunda. Bizim yetkimizin sınırları belli, bu nedenle bakanlıkların aktif olarak sürece dahil olması gerekiyor” diye aktarmıştı.

Bakan Murat Kurum İzmir’e geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden bakan olduktan sonra ilk kez İzmir’e gelecek. Körfezdeki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili olarak Kurum, yarın TÜBİTAK gemisi ile İzmir Körfezi’nde incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum, İzmir ziyareti kapsamında milletvekilleri ve bürokratlarla özel bir toplantı yapacak ve Körfez’de yaşanan sorunlar hakkında brifing alacak.

Çevre Bakanlığı İzmir için devreye girdi

Başkan Tugay, İzmit Körfezi’nde yapılan çalışmaların İzmir Körfezi’nde de uygulanmasını talep ederek, “Kirlilikle ilgili birçok faktör var ve bu sorunların çözümü için üç bakanlığın da dahil olması lazım. İzmit Körfezi’nde yapılan dip tarama çalışmasının benzerini İzmir’de de görmek istiyoruz. Körfezin genel temizliği ve korunmasından bakanlık sorumlu. İzmir Körfezi’nde yaşanan bu çevre felaketine karşı bakanlıkların aktif bir şekilde yer almasını bekliyoruz” dedi.

Çevre Bakanı Murat Kurum, İzmir ziyareti sırasında yarın saat 11.00’da TÜBİTAK gemisi ile Körfez’de incelemelerde bulunacak. Aynı gün saat 14.00’te ise İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak. Bu toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katılması bekleniyor.