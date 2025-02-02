İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği Engellilik Çalıştayı'nda, engelli hakları ve erişilebilirlik konularını masaya yatırdı. Çalıştayda, engelli yurttaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Tugay, şehri engelli dostu bir yer haline getirmek adına önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

İşitme engelli ailelere titreşimli cihaz müjdesi

Çalıştayda, işitme engelli bir aileden gelen talep üzerine Başkan Tugay, 0-3 aylık bebekler için sunulan “Hoş Geldin Bebek Seti”ne işitme engelli ebeveynler için özel titreşimli cihaz eklenmesi talimatını verdi. Bebeklerinin ağlama sesini duyamayan Erdal Giraylar ve ailesinin talebi doğrultusunda bu cihazlar, ailelerin yaşamını kolaylaştıracak.

Engelli Konseyi kuruluyor

Başkan Tugay, tüm engelli gruplarının sorunlarına çözüm üretebilmek için bir Engelli Konseyi kuracaklarını açıkladı. Konsey, engelli bireylerin taleplerini dinleyecek ve bu talepler doğrultusunda gerekli adımlar atılacak. Engelli yurttaşlar ve uzmanların yer alacağı bu konsey, İzmir’deki engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir platform olacak.

İstihdam konusunda hızlı adımlar

Başkan Tugay, engelli bireylerin en büyük sorunlarından birinin istihdam olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin bu alanda hızla çözüm arayacağını ifade etti. “Pozitif ayrımcılık yaparak belediyedeki engelli çalışan sayısını artıracağız,” diyen Tugay, istihdamın engelli bireylerin bağımsız yaşamlarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Otizmli gençten Başkan Tugay’a mektup

İzmir Destekli İstihdam Ofisi'ne kayıtlı otizmli genç Buğra Şahin, Başkan Tugay’a yazdığı mektupta, bilgisayar alanındaki yeteneklerini ve iş bulma taleplerini iletti. Annesi Zerrin Kesentaş, Destekli İstihdam Ofisi’nin çok faydalı bir hizmet sunduğunu belirterek, başta Buğra olmak üzere engelli bireylerin büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

İşaret dili tercümanı talebine olumlu yanıt

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde işitme engelli bireyler için işaret dili çevirmeni bulundurulması talebini de olumlu karşılayarak, bu hizmeti sağlayacaklarını açıkladı. Başkan Tugay’a, işaret dili çevirmeninin hastane işlemleri sırasında sağır bireyler için çok önemli bir hizmet olacağı yönünde teşekkürler iletildi.