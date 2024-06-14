Başkan Tugay, bayramlaşma programına erken saatlerde ESHOT Genel Müdürlüğü personeli ve sefere çıkacak şoförlerle bir araya gelerek başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu tarafından karşılanan Tugay, çalışanlara moral verici konuşmalar yaptı.

"Bu şehir bizim şehrimiz"

Dr. Cemil Tugay konuşmasında, "Her zaman sizleri gördüğümde mutlu oluyorum. Hep beraber zorlu görevler üstleniyoruz. Ne olursa olsun, bu bizim işimiz, bu şehir bizim şehrimiz, bu ülke bizim ülkemiz. Sonuna kadar sahip çıkmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi gözlüyorum. Güzel bir bayram geçirin ve ailelerinizin kıymetini bilin. Hep beraber kocaman bir aile olduğumuzu unutmayın. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Hizmet vermeye devam

ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu ise, "Gece gündüz, tatil demeden halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bayram boyunca da hizmet vermeye devam edeceğiz. ESHOT ailesi olarak Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın vizyonuyla en iyi hizmeti halkımıza götürmeye devam edeceğiz" diye aktardı.

Sürpriz doğum günü kutlaması

ESHOT’un 200’üncü kadın şoförü Süreyya Beğen, Başkan Tugay'a çiçek takdim etti. Şoförler ve idari personelle bayramlaşan Tugay, ESHOT bünyesinde şoförlük yapan Gonca Telli Everikli’nin 10 aylık kızı Doğa’yı sevdi. Çalışanlar tarafından kahvaltı sonrasında doğum günü pastasıyla sürpriz yapılan Tugay, 13 Haziran doğum gününü kutlayan personele teşekkür etti. Tugay, sefere çıkan şoförleri uğurladıktan sonra Çiğli Ataşehir ESHOT Garajı’nı gezerek, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu ve bürokratlardan bilgi aldı.