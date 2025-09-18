Babası Cemal Tugay’ın da bir Kıbrıs gazisi olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle gazilerimiz yaşayan anıtlardır ve her gün el üstünde tutulmayı hak ediyorlar” dedi.

Balçova’da anlamlı buluşma

Balçova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Gaziler Günü yemeği, ilçedeki gazileri, şehit ailelerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve eşi Ayşegül Yiğit’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Başkan Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın, muhtarlar, oda ve dernek temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“19 Eylül benim için çok özel bir gün”

Başkan Tugay, konuşmasında 19 Eylül’ün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı:

“19 Eylül, benim için her zaman özel bir gündü. Ancak 5 yıl önce Kıbrıs gazisi babamı kaybetmemle birlikte bu günün anlamı bambaşka bir boyuta taşındı. Babamın madalyalarını hala büyük bir özenle saklıyorum.

Bir vatanımız var ve bu vatanın içinde kardeşim dediğimiz, vatandaşım dediğimiz milyonlarca insan var. Hepimizin ortak değerleri, ortak inançları var. Bu değerleri savunmak bazen canınızı ortaya koymayı gerektirir. O mücadeleden onurla çıkan, zaferle dönen insanlar var. İşte siz gazilerimiz, bu mücadelenin en yüce temsilcilerisiniz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, sizler yaşayan anıtlarsınız ve her gün el üstünde tutulmayı hak ediyorsunuz.”

Tugay, gazilerin büyük bir aile olduğuna dikkat çekerek, aralarındaki sevgi ve saygının herkese örnek olması gerektiğini ifade etti.

Onur Yiğit: “Biz korkmayacağız”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, geçtiğimiz günlerde Balçova’da yaşanan terör saldırısına değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi:

“10 gün önce ilçemizde yaşanan saldırıda iki polisimiz şehit oldu, iki polisimiz ise yaralandı ve gazilik mertebesine ulaştı.

Terörün en büyük gücü korkudur. Ancak biz ülkesini, vatanını sevenler olarak asla korkmayacağız. Atatürk’ün yolunda, izinde, ışığında yürüyenler hiçbir şeyden korkmaz. Şehitlerine, gazilerine ve onların emanetlerine sahip çıkan bir milletin gücünü hiçbir güç yıkamaz.”

Gazilerden Başkanlara teşekkür

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, günün önemini şu sözlerle vurguladı:

“19 Eylül Gaziler Günü; bu toprakların vatan olması için canlarını ortaya koyan kahramanların şeref ve gururla anıldığı çok özel bir gündür. Bugünün coşkusunu ve mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Gaziler, bu ülkenin yaşayan anıtlarıdır.”

Konuşmaların ardından Orhan Aydın, Başkan Cemil Tugay ve Başkan Onur Yiğit’e çiçek takdim ederek gazilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Gazilerle hatıra fotoğrafı

Program, gaziler ve şehit yakınları ile hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Başkan Tugay ve Başkan Yiğit, etkinliğin ardından gazilerle tek tek sohbet ederek günün anısına hediyeler takdim etti.

Bu anlamlı buluşma, İzmir’in gazilerine olan minnetin ve vatan sevgisinin bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya konduğu duygusal anlara sahne oldu.