İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Garanti BBVA iş birliğiyle başlatılan “İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar” projesinin İzmir ayağının açılışını yaptı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde, İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte KOBİ’lerin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerine hız kazandıracak adımlar masaya yatırıldı.

Törende, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci, BASİFED Başkanı Semiha Güneş, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de hazır bulundu. Gün boyu süren etkinlikte paneller ve atölyeler düzenlenerek iş insanlarına sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanında yol haritası sunuldu.

“İzmir’in kapılarını dünyaya açmamız gerekiyor”

Açılışta konuşan Başkan Cemil Tugay, küresel iş birliklerinin önemine dikkat çekerek İzmir’in uluslararası ağlarda daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Tugay, “Dünya her geçen gün küçülüyor, sınırlar ortadan kalkıyor. Eğer biz bu değişime ayak uyduramazsak geride kalırız. İzmir olarak kapılarımızı ve pencerelerimizi dünyaya daha fazla açmalıyız. Uluslararası ağlara dahil olarak yeni iş birlikleri kurmak zorundayız. Belediye olarak biz de farklı ülkeler ve şehirlerle temaslarımızı artıracağız. İzmir’in küresel bir oyuncu olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Türkiye’de yalnızca İstanbul ve İzmir’in U20 (Urban 20) üyesi olduğunu hatırlatan Tugay, Güney Afrika’daki temaslarının da bu ağların ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

“İzmir 2030’a kadar karbon nötr şehir olabilir”

İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihi mirasına sahip bir şehir olduğuna dikkat çeken Tugay, kentin karbon nötr şehir olma hedefi için önemli bir fırsat yakaladığını söyledi:

“İzmir, Avrupa Birliği’ne 2030 yılına kadar Karbon Nötr Şehir olma taahhüdünde bulundu. Önümüzde yaklaşık dört yıl var. Zor bir hedef ama potansiyelimizi biliyoruz. Hep birlikte çalışarak bunu başarabiliriz. Bu vizyon, İzmir’i geleceğe taşıyacak.”

“Gerçek dönüşüm kamuda başlar”

İklim krizinin etkilerinin yıllar önce görülmeye başlandığını ancak ciddiyetinin yeni fark edildiğini belirten Başkan Tugay, çözüm için kamunun öncü rol üstlenmesi gerektiğini söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik ve verimliliğe büyük önem veriyoruz. Ancak esas dönüşümün kamuda olması gerekiyor. Kamu kurumlarında verimlilik artırılmadıkça sorunlar çözülmez. Belediyeler bu konuda öncü olabilir. Eğer biz gerçekten dönüşürsek toplumda da bir güven duygusu gelişir. Bu kolay bir süreç değil ama mümkün. Ben bütün İzmirlilerden bu dönüşüm için destek istiyorum.”

TÜRKONFED: “İkiz dönüşüm ekonomiyi güçlendirecek”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci, ikiz dönüşümün yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik olduğunu belirtti:

“Dünya, sürdürülebilirlik ve teknoloji ekseninde yeniden şekilleniyor. Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünü artırması için KOBİ’lerin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine destek vermek çok kritik. Bu proje ile Anadolu’nun dört bir yanında KOBİ’lerimize rehberlik ediyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına ve küresel pazarlarda rekabet gücü kazanmasına katkı sağlıyoruz.”

BASİFED: “Hazırlık yapılmazsa ihracatta risk büyük”

BASİFED Başkanı Semiha Güneş ise Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile ilgili kritik uyarılarda bulundu:

“2023’te başlayan geçiş dönemi, 2026 itibarıyla tamamen uygulamaya girecek. Türkiye’nin ihracatında SKDM kapsamındaki ürünlerin payı yüzde 11. Eğer şimdiden hazırlık yapılmazsa ciddi kayıplar yaşanabilir. KOBİ’lerimiz artık yatırım yaparken sürdürülebilirliği ön planda tutmak zorunda. Artık tüketiciler, yeşil üretim için daha fazla ödeme yapmaya hazır.”

Güneş, İzmir’in su stresi altında bir şehir olduğuna dikkat çekerek yeşil üretimin sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

KOBİ’lere rehber olacak rapor hazırlanacak

“İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar” projesi kapsamında Anadolu’nun farklı bölgelerinde düzenlenen etkinliklerden elde edilen bulgular, kapsamlı bir rapor haline getirilecek. Bu rapor, KOBİ’lerin rekabet avantajlarını güçlendirmesi ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmesi için rehber niteliği taşıyacak.

İzmir’de düzenlenen etkinlik, KOBİ’lerin geleceğe uyum sağlama sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Tugay’ın öncülük ettiği dönüşüm vizyonu, kentin yeşil ve dijital geleceğine dair umutları artırdı.