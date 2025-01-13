İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025 yılına yönelik projelerini paylaşmak üzere İZBETON Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İşçilerle bir araya gelen Tugay, yeni dönemde hayata geçirilecek projelere dair önemli bilgiler verdi.

İZBETON işçileriyle güçlü bir iletişim kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer ve Belediye İş Sendikası İzmir Şube başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, işçilerle verimli bir görüşme yaptı. Tugay, burada işçilerin beklentilerini dinleyerek 2025 yılındaki projeleri detaylı bir şekilde açıkladı. Belediye İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Nevzat Yıldırım, 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay ve 3 No’lu Şube Başkanı Musa Bozkurt’un da hazır bulunduğu etkinlikte, işçilerin coşkusu dikkat çekti.

Toplantı, İzmir için önemli projelerin 2025 yılında nasıl şekilleneceğine dair geniş bir yol haritası sunulmasıyla son buldu. Başkan Tugay, işçilerin katkılarıyla İzmir’in daha modern ve gelişmiş bir şehir olacağını belirtti.