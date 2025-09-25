CEMRE YUVARLAK/EGELİ GAZETE Cemil Tugay, mahkeme dosyasına sunulan “kamu zararı olmadığına dair” belgenin belediyenin resmi görüşü olmadığını vurguladı.

Tugay, söz konusu yazının tek bir birimden çıkmış olduğunu belirterek, “Bu belge İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kanaati değildir, nihai karar da değildir. Hukuka aykırı biçimde dava dosyasına konulmuş, bizim onayımız olmadan dışarıya sızdırılmıştır” dedi.

Başkan Tugay, belediyenin sorumluluğu dışında gelişen süreçler üzerinden kendisine yöneltilen suçlamaları da kabul etmediğini söyledi:

“Kimsenin mesnetsiz ithamlarıyla karşı karşıya kalmak istemem. Biz sorunları çözmeye odaklanıyoruz. Eğer o dönem ihale edip inşaatları başlatmasaydık işler tamamen duracaktı. Yüzde 1-2 seviyesinde olan projeleri biz ilerlettik. Ortada bizim neden olmadığımız hatalar var, biz bunları gidermeye çalışıyoruz. Kimse beni haksız yere suçlayamaz.”

Çöp krizine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tugay, belediyenin bakanlıkla uyum içinde çalışması gerektiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmıyoruz. Sorunları çözmek için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İzmir’in temel meseleleri siyaset malzemesi yapılmamalı. Bizim kimseye ahlaksızca bir talebimiz olmadı, olmayacak. Çözümler için gerekirse destek isteyeceğiz ve katkı verenlere teşekkür edeceğiz.”

Tugay, konuşmasının sonunda İzmir’in kronikleşmiş sorunlarının siyasileştirilmeden çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.