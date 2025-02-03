İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayraklı ve Bornova'da yapılan yapı envanteri çalışmalarının tamamlandığını duyurdu ve riskli binaların tespiti sonrası gerekli adımların atılacağını söyledi. Tugay, diğer ilçelerde de çalışmaların tamamlanmasının ardından güvenli olmayan binalarda yaşayanların, bu tehlikeli yapılarda daha fazla kalmalarına izin vermeyeceklerini belirtti. Başkan Tugay, "Öyle ya da böyle bu iş çözülecek. Kimseyi çaresiz bırakma gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Deprem ve Yapı Bilimi Günleri’nde çarpıcı mesajlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Deprem ve Yapı Bilimi Günleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) başladı. Etkinlikte, “Bilimle güçlenen yapılarla depreme dirençli kentler” teması işlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, depreme karşı alınması gereken önlemler tartışıldı.

“Bahanelerin arkasına sığınmayacağız”

Panelde konuşan Başkan Tugay, yaşanan her şeyin sorumlusunun kamu yönetimleri olduğunu ve halkın kendi başına çözüm üretmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. 30 Ekim İzmir depremine atıfta bulunarak, Bayraklı’daki yıkımın ve kayıpların gözler önüne serdiği felaketi hatırlatan Tugay, depremler sonrası engelli kalanların ve ölü sayılarının net bir şekilde bilinemediğini dile getirdi.

Riskli binaların dönüşümü için kararlı

Tugay, Bayraklı ve Bornova’daki yapı envanteri çalışmalarının tamamlandığını ve güvenli olmayan binalarda yaşayanların başka bir yere taşınması için kararlı adımlar atılacağını belirtti. İzmir’de yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında, belediye bütçesinden ne gerekiyorsa ayrılacağını ifade eden Tugay, “Kimseyi çaresiz bırakma gibi bir düşüncemiz yok. Her şeyin makul bir çözüm yolu var” diyerek İzmirli vatandaşlara güven verdi.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yapması gerekiyorsa onu yapacak”

Deprem riski konusundaki tartışmaların çokça yapıldığını, fakat harekete geçmekte zorluklar yaşandığını belirten Tugay, “Yıllardır konuşuluyor ama biz şimdi adımlar atıyoruz. Bizi eleştirmek yerine bu süreçte yanımızda durun” diyerek herkesi kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olmaya davet etti. Tugay, “Bu güç ve bilgi bizde var. Doğru çalışmaları yapmak için hiçbir neden yok” dedi.

"Bilimin sesini dinlemediğimizde, doğanın gücüne karşı savunmasız kalırız"

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Afet Komisyonu Üyesi Sinem Aykut Yücel, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz yakınlarını anarak, güvenli yapılar inşa etmek için bilimsel rehberliğe önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Bilimin sesini dinlemediğimizde, doğanın gücüne karşı savunmasız kalırız" diyerek, güvenli binalar yapmanın sorumluluğunu vurguladı.

Teknik iş birliğine davet

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Bengi Atak ise, Türkiye’deki deprem riskine dikkat çekerek, yapı denetimlerinin etkili bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Atak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ın bu konuda kararlı adımlar attığını belirterek, teknik iş birliğine her zaman açık olduklarını ifade etti.

Yapılması gerekenler

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, Türkiye’nin deprem riski altında olduğunu hatırlatarak, yapı güvenliği ve kentsel dönüşüm projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Suna, deprem gerçeğinin görmezden gelinmesinin bedelinin çok ağır olduğunu ve yapı denetimlerinin etkin bir şekilde işletilmesi gerektiğini vurguladı.