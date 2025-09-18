12-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşen zirvede, kentlerin küresel sorunlara karşı ortak çözüm arayışları masaya yatırıldı. Başkan Tugay, İzmir’in gıda güvencesi, dijital erişim ve iklim mücadelesi alanındaki projelerini dünyaya tanıttı.

Dijital erişim herkes için bir hak

Zirvenin ilk günü, 12 Eylül Cuma günü düzenlenen “Eşit Gelecekler İçin Eşit Hızlar: Dijitali Toplum Yararına Kullanmak” başlıklı oturumda konuşan Başkan Tugay, dijitalleşmenin artık bir lüks değil, temel bir altyapı olduğunu vurguladı. İzmir’de özellikle yaşlı nüfusun dijital dünyaya entegre edilmesi için yürütülen projeleri anlatan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Erişim bir ayrıcalık değil, bir insan hakkıdır. İzmir’de yaşlanmak demek, üretken, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek demektir. Bizim görevimiz, yaşlılarımızı yalnız bırakmamak ve onları dijital çağın tam bir parçası haline getirmektir.”

Başkan Tugay’a, zirvede İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve U20 Temsilcisi Prof. Dr. Pınar Okyay da eşlik etti.

İZMAR ve Kent Lokantaları dünyaya örnek oldu

Zirvenin ikinci günü, 13 Eylül Cumartesi düzenlenen “Yerel Eylemden Sistemsel Değişime: Gıda Sistemi Adaletinin Ön Saflarında Kentler” oturumunda konuşan Başkan Tugay, İzmir’in gıda güvencesi için attığı adımları paylaştı.

İZMAR ve Kent Lokantaları uygulamalarını örnek gösteren Tugay, sosyal adalet vurgusu yaptı:

“Gıda güvenliği, en temel insan haklarından biridir. Kimsenin sofrada geride kalmaması için yerel yönetimler öncü olmalıdır. İzmir’de dar gelirli vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak için adımlar atıyoruz.”

Tugay ayrıca İzmir Tarım ve Gıda Konseyi’nin çalışmalarını ve COP İzmir deneyimini anlatarak, iklim krizine karşı bilimsel verilerle ve tüm tarafların katılımıyla hareket edilmesinin önemine değindi.

“Gerçek dirençlilik, dayanışmadan doğar”

Zirvenin kapanış oturumu 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Başkan Tugay, burada yaptığı konuşmada, kentler arasındaki dayanışmanın küresel krizlere karşı en güçlü çözüm olduğunun altını çizerek, “Gerçek dirençlilik, dayanışmadan doğar; izolasyondan değil” dedi.

Zirvede belediye başkanları, iklim krizi, ekonomik fırsatlar, sosyal kapsayıcılık ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda ortak stratejiler belirledi. Hazırlanan U20 Ortak Bildirgesi, G20 liderlerine sunulmak üzere onaylandı.

İzmir ve Güney Afrika arasında iş birliği gündemde

Zirve programının dışında Başkan Tugay, Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile bir araya geldi. Ayrıca Güney Afrika’daki Türk iş insanlarını temsil eden Dünya Türk İş Konseyi üyeleriyle görüşerek İzmir ile Güney Afrika kentleri arasında iş birliği, ticaret ve turizm olanaklarının geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

U20 Zirvesi’nde İzmir’in sosyal belediyecilik projelerini dünyaya tanıtan Başkan Tugay, İzmir’in yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da örnek gösterilen bir şehir olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.