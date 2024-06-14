İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma ziyaretlerine İZSU Genel Müdürlüğü'nde devam etti. Karabağlar İZSU Yerleşkesi'nde vardiyalı işçilerle bir araya gelen Başkan Tugay, "Burası özel bir şirket değil. Patron yok, buranın sahibi yok. Ben halk tarafından 5 yıllığına buraya gönderilmiş ve bu sorumluluğu almış bir arkadaşınızım, hemşehrinizim" dedi.

Başkan Tugay, her fırsatta personelle bir araya gelerek onları dinlediğini ve daha iyi hizmet verebilmek için çaba gösterdiklerini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24 saat görev başında olacağını ve çalışanların emeklerine sağlık olduğunu vurguladı.

"Bizler bu şehre en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz" diyen Başkan Tugay, İzmir'in Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Başkan Tugay, kurumun daha iyi hizmet vermesi için personelin görüşlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Her geçen bayram bir öncekinden daha da iyi olacak. Çok daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi.