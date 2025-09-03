İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin farklı noktalarındaki Dayanışma Noktalarından hizmet alan anneler ve çocuklarla 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) bir araya geldi. Kültürpark’ta düzenlenen buluşmada miniklerle yakından ilgilenen Başkan Tugay, çocukların taleplerini dinleyerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Çocuklardan Oyun Parkı ve Spor Sahası Talebi

Buca’nın Göksu Mahallesi ile Konak’ın Ballıkuyu ve 1. Kadriye mahallelerinde bulunan Dayanışma Noktaları aracılığıyla fuara davet edilen 16 anne ve 39 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Kültürpark’taki yeme içme alanında misafir edildi. Keyifli bir akşam yemeğinde çocuklarla bir araya gelen Başkan Tugay, miniklerin oyun parkı ve spor sahası gibi isteklerini memnuniyetle dinledi. Talepleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirten Tugay, “Çocuklarımızın mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Birincilik Ödülüne Mor Bisiklet Hediyesi

Konak ilçesinde düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasında 32 okul arasından birinci olan 10 yaşındaki Şilan Yıldırım, Başkan Tugay’a mor bisiklet istediğini söyledi. Tugay, Şilan’ın isteğini geri çevirmeyerek kendisine bir mor bisiklet hediye edeceklerini müjdeledi.

Buluşmada Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay, 6 aylık bebek Azim Elmastaşını da kucaklarına alarak sevdi.

Yöneticiler de Eşlik Etti

Etkinlikte Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve belediye bürokratları eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, fuar boyunca kentin farklı bölgelerinden çocukları ve ailelerini ağırlayarak hem keyifli anlar yaşatmayı hem de onların ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından dinlemeyi sürdürecek.