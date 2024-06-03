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İZDOĞA'nın başlattığı atık geri kazanım projesi, Çevre Bakanlığı'ndan alınan olumsuz görüş nedeniyle durduruldu. Soyer'in başlattığı projenin yerine yeni bir planlama yapılacak.

KOSBİ’de alt yapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor

KOSBİ’de alt yapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer 'in Kemalpaşa'daki atık geri kazanım tesisi projesi, yeni Başkan Cemil Tugay tarafından veto edildi. Büyükşehir'in şirketi İZDOĞA , projeyi Çevre Bakanlığı'na sundu ancak olumsuz görüş alınmasıyla ÇED sürecinden çıkarıldı.

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