İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer'in Kemalpaşa'daki atık geri kazanım tesisi projesi, yeni Başkan Cemil Tugay tarafından veto edildi. Büyükşehir'in şirketi İZDOĞA, projeyi Çevre Bakanlığı'na sundu ancak olumsuz görüş alınmasıyla ÇED sürecinden çıkarıldı.
Kemalpaşa'daki proje veto edildi!
İZDOĞA'nın başlattığı atık geri kazanım projesi, Çevre Bakanlığı'ndan alınan olumsuz görüş nedeniyle durduruldu. Soyer'in başlattığı projenin yerine yeni bir planlama yapılacak.
Editör: Hatice Köylü