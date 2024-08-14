Başkan Dr. Cemil Tugay ve Mahir Polat, İzmir’in kültürel mirasını koruma ve yeniden canlandırma amacı doğrultusunda Basmane'deki iki önemli simge mekânı ziyaret etti. Bu ziyaretin amacı, Yıldız Sineması ve Tarihi Bıçakçı Han gibi tarihi yapıların yeniden projelendirilmesi ve şehrin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılmasıydı. Ayrıca, Aziz Vukolos Kilisesi de incelemeye alındı.

Tarihi mekânlar ve yeniden canlandırma projeleri

Yıldız Sineması

İzmir’in en bilinen açık hava sinemalarından biri olan Yıldız Sineması, 1953 yılında İtalyan bir mimar tarafından dönüştürülmüş ve şehirde büyük ilgi görmüştür. Sinemanın adı, açık hava sineması olarak tasarlandığı için gökyüzünde görülen yıldızlardan esinlenmiştir. Geçmişte, film gösterimleri, Fransız revüleri ve konserlerle büyük bir popülerlik kazanmış, İzmirliler tarafından sevilmiş bir mekân olmuştur.

Tarihi Bıçakçı Han

19. yüzyılın başlarında Ege Adaları’ndan gelen Rum göçmenlerin yerleştiği bu han, zamanla önemli bir ticaret noktası haline gelmiştir. Basmane Garı’nın yapılmasının ardından, hane kervanlara hizmet vermiş ve 1950’li yıllara kadar depo ve aile evi olarak kullanılmıştır. Hâlâ tarihi dokusunu koruyan bu yapı, Basmane semtinin kültürel mirasından önemli bir parçadır.

Aziz Vukolos Kilisesi

Bıçakçı Han’ın yakınında bulunan Aziz Vukolos Kilisesi, İzmir’in tarihi mirasının bir diğer önemli parçasıdır. Bu kilise çevresindeki yerleşim alanları, geçmişte önemli bir sosyal ve dini merkez olmuş, zamanla mahallenin kültürel yapısının bir parçası haline gelmiştir.

Yeniden hayata kazandırma çabaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han’ı satın alarak bu tarihi yapıların yeniden restorasyon ve projelendirme çalışmalarına başlamıştır. Bu projeler, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmayı ve tarihi mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Başkan Dr. Cemil Tugay ve Mahir Polat, bu projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunarak, her iki yapının da İzmir’in kültürel dokusuna önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade ettiler.