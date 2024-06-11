Araç trafiğini azaltacak, yaya ulaşımını rahatlatacak çevreci ulaşım modellerini önemsediklerini belirten Başkan Tugay, katılımcı yönetim anlayışı ile hazırlayacakları master plan için bu konuda kafa yoran herkesi katkı koymaya davet etti.

Etkinlikte:

Güncel bir Ulaşım Master Planı hazırlanacağı ve bu plan doğrultusunda ulaşımla ilgili çözümler üretileceği belirtildi.

Master plan, raylı sistem, toplu ulaşımın yanı sıra yaya ve bisiklet ulaşımını da kapsayacak.

Mini mikro mobilite ulaşım araçlarının kent içinde ihtiyaç duyulan belli noktalara erişimi için birbirini takip eden,tamamlayan bir planlama yapılacak.

Deniz ulaşımı da planın içinde yer alacak.

Araç trafiğini rahatlatmak için önlemler alınacak.

Master plan çalışmasına katılmak için herkese çağrı yapıldı.

Yürüyerek ulaşımın da önemi vurgulandı.

Barselona ve Venedik'ten örnekler verildi.

Deniz taksi ile ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İşte Başkan Tugay'ın konuşmasından öne çıkan bazı noktalar:

"Halihazırda 2017 yılında hazırlanmış Ulaşım Master Planı var. Ancak bunu günün gereklerine göre yenilememiz gerekiyor."

"Söyleyecek sözü olan, birikimi olan, katkı verebilecek herkesi bu sürece dahil etmek istiyoruz."

"Yürümek de bir ulaşım şekli. Önce yürüyebilmemiz lazım. Bunun üzerinde de çalışmamız lazım."

"Uçan araçlarla ne zaman ulaşımı sağlayabiliriz bilmiyorum. O yıllar gelecek muhtemelen. Ancak biz, çevreci,planlı ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Deniz taksi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Venedik’teki deniz taksiler gibi onlara benzer araçları kullanabiliriz."