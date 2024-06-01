İzmir, Türkiye'nin incisi,

Ege'nin gururu,

Kültürel çeşitliliğinin beşiği.

Bu güzel şehrin yönetiminde her zaman göz alıcı bir liderlik arayışı olmuştur. İzmir’in şehr-i emini olmak öyle kolay elde edilebilecek bir unvan değil.

Bir çok siyasetçinin rüyalarını süsler İzmir’in şehr-i emin’i olmak.

Milletvekilliğini, valiliği, hatta bakanlığı bırakıp İzmir’e belediye başkanı olmak için seçime girenleri saymakla bitiremem.

Dr. Cemil Tugay, 5 yıl önce Karşıyaka Belediye Başkanlığı için seçime girdiğinde çok sevdiği doktorluk mesleğini ikinci plana bıraktı.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı ile geçen 5 yıldan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde o artık “Şehr-i emin”di ve çok sevdiği mesleğini yine ikinci plana atmak zorundaydı.

Aşkla bağlı olduğu İzmir için sevdiği çok şeyden feragat eden Dr. Tugay, sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda İzmir'in kalbinin atışını bilen bir doktor, bir halk adamı ve bir vizyoner.

Kendisini yakından tanıyanlar, onun samimi yaklaşımını, dersine iyi çalışan kişiliğini ve İzmir'in derinliklerine nüfuz eden mütavazi duruşunu övgüyle anlatır.

Dün gazetemizi ziyaretinde bunu yakından görme şansını yakaladık.

“Ben daha başlamadım” diyen Başkan’ın hedefleri var.

Bir kere Aliağa ve Menemen’in kaybedilmesine çok üzülüyor.

Önümüzdeki yerel seçimlerde hedefi İzmir’in tüm ilçelerinde zafer kazanmak. 30 ilçenin tamamını alacaklarına inancı tam. CHP’nin oy oranını da yüzde 60’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

İzmir’le ilgili daha önce hiç dile getirmediği projelerini, İzmir’in parasının nasıl iç edilymek istendiğini önümüzdeki günlerde Haber Ekspres sayfalarında Başkan Tugay’ın açıklamalarında bulacaksınız.

Dr. Tugay'ın samimiyeti ve içtenliği şehre olan bağlılığını da yansıtıyor.

İzmir'i sadece bir yönetim birimi olarak değil, yaşadığı, sevdiği ve gelecek nesillere miras bırakacağı bir miras olarak görüyor.

Bu bakış açısı, halkla kurduğu güçlü iletişimde kendini gösteriyor.

Uğruna asıl mesleğini göz ardı ettiği belediyecilik, Başkan Tugay için ği sadece bir görev olarak değil, vazgeçilmez bir tutku.

İzmir'in tarihinden kültürüne, altyapısından ekonomisine kadar her detayı iyice kazımış belleğine. Bilgisini, şehrin gelişimi için en etkin şekilde kullanıyor.

Her kararında İzmir'in geleceğini gözetmek var.

Şehrin potansiyelini maksimum düzeyde değerlendirmek onun tek istediği şey.

Başkan Dr. Tugay'ın liderliğinin en güçlü yanı, mütavazi kişiliği ve İzmir'in sorunlarına hakim olması.

Dinlemek ve öğrenmek onun için ön planda.

Biri İzmir’i konuşurken, sözlüye çıkacak öğrenci gibi ezberliyor söylenenleri.

İzmir'in karmaşık sorunlarını çözmek için sadece kendi bilgisine değil, şehrin her kesiminden gelen fikirleri ve çözüm önerilerini değerlendiriyor.

Bu anlayışı onu sadece bir lider değil, aynı zamanda bir işbirlikçi ve toplumsal uzlaşının simgesi durumuna getiriyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Önümüzdeki 5 yıl her şey güzel olacak