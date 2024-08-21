Başkan Tugay, Egemenlik Binası’ndaki basın toplantısında, 5 Ağustos’ta başlayıp 19 Ağustos’a kadar süren Yamanlar yangını ve diğer yangınlarla ilgili bilgi verdi. Tugay, yanan alanların imara açılmasının mümkün olmadığını vurguladı ve bu bölgelerde yoğun ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını açıkladı.

Yangınların boyutu ve müdahale

Başkan Tugay, 4 gün süren yangınlarda toplam 4 bin 300 hektarlık alanın yandığını belirtti. Yangının başlangıç nedeni ve hava koşullarının etkisiyle hızla yayıldığını ifade eden Tugay, itfaiye personelinin büyük bir mücadele verdiğini ve 8 itfaiye erinin yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin zorlu şartlarda çalıştığını ve birçok yeri yangından koruduğunu vurguladı.

Eleştiriler ve özeleştiri

Tugay, yangınların sebeplerine ve yönetim eksikliklerine dair eleştirilerde bulunarak, iklim krizinin yangınların yayılmasını hızlandırdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerin afet yönetimi konusundaki yetkilerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti ve merkezi yönetimin yerel yönetimlere yeterince destek vermediğini ifade etti.

Yardım ve destek çalışmaları

Yangın mağdurlarına yönelik desteklerinin sürdüğünü belirten Tugay, her bir haneye 50 bin TL nakit yardım yapılacağını açıkladı. Ayrıca, hijyen ve temel ihtiyaçlar için alışveriş kartları dağıtılacak. Yardımların sürekli olarak tespitler doğrultusunda yapılacağı bilgisini verdi.

Uçak alımı ve yangın müdahale kapasitesi

Tugay, uçak alımıyla ilgili mevzuat gereği belediyenin doğrudan uçak alımının mümkün olmadığını, Orman Bakanlığı ile protokol yapılması gerektiğini söyledi. Yangınlara müdahale için gerekli olan havadan destek konusunda yetersizlikler yaşandığını ve yerel yönetimlerin bu konuda daha fazla yetki ve destek alması gerektiğini ifade etti.

Meclis toplantısı ve gelecek planları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin olağanüstü toplantıya çağrıldığını ve yangın mağdurları ile ilgili kararların bu toplantıda alınacağını belirten Tugay, tüm siyasi ayrımları bir kenara bırakıp, etkili mücadele ve dayanışma içinde olmaya çağırdı.